Анфиса Чехова сделала себе необычный подарок ко дню рождения

Сегодня телеведущая Анфиса Чехова празднует день рождения. За несколько дней до праздника она улетела в Канаду, где остановилась в шикарном отеле. Пока что Чехова привыкает к смене часовых поясов и изучает город, пишет Eg.ru.
В честь своего дня рождения Анфиса решила сделать себе необычный подарок и сняла клип на одно из своих стихотворений.
«В свой День Рождения я решила сделать себе подарок и сняла вот такой клип на свои стихи. Он получился немного грустный, философский, но жизненный и новогодний! Надеюсь, вам понравится. В Ванкувере еще 20 декабря, половина десятого ночи, я ложусь спать, а в Москве мой День Рождения уже наступил, и поздравления начинают сыпаться на телефон. Надеюсь, мой следующий год будет еще лучше предыдущего, и я никуда от вас не уйду», — написала Анфиса.
С самого утра артистка получает поздравления от многочисленных поклонников, которые также оценили клип Чеховой.
Отметим, что не так давно Анфиса наконец выпустила сборник стихов. Чехова долгое время писала стихотворения и никак не решалась написать книгу. Не так давно сборник поступил в продажу на радость поклонникам.