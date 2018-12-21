Анфиса Чехова сделала себе необычный подарок ко дню рождения

«В свой День Рождения я решила сделать себе подарок и сняла вот такой клип на свои стихи. Он получился немного грустный, философский, но жизненный и новогодний! Надеюсь, вам понравится. В Ванкувере еще 20 декабря, половина десятого ночи, я ложусь спать, а в Москве мой День Рождения уже наступил, и поздравления начинают сыпаться на телефон. Надеюсь, мой следующий год будет еще лучше предыдущего, и я никуда от вас не уйду», — написала Анфиса.