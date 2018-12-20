Сексуальная россиянка не может жить без гастрономических туров в Эстонию, и вот почему

Многие жители граничащих с Эстонией российских городов частенько ходят или ездят к нам за покупками. Гости из Санкт-Петербурга к нам тоже заглядывают. А мы, в свою очередь, заезжаем к ним. Народ любит путешествовать и дружит между собой.
Российская красотка и блогер с ником d.mozolevskaya рассказала на своей странице в Instagram, почему полюбила ездить в нашу страну и чем она тут занимается. И другим советует:
«Я очень хочу скорее поделиться своими впечатлениями по поводу наших теперь уже регулярных гастрономических туров в Эстонию! Из плюсов:
1. Ехать до Нарвы максимум 2 часа;
2. Проходить границу максимум 10-15 минут (пешком - прим.ред.);
3. Проходить границу можно пешком, можно на машине. Для того, чтобы пройти на машине нужно заранее оформить зеленую карту и записаться в обратную очередь (из Эстонии в Россиию - прим.ред.) на сайте границы;
4. Продукты в Эстонии гораздо дешевле, чем в Финляндии, а по качеству ничем не хуже;
5. Возврат такс-фри на границе - 10 процентов, если чек выше 40 евро.
Что можно купить в магазинах Эстонии?
1. Сыры, абсолютно любые, качественные, вкусные и недорогие;
2. Алкоголь. Крепкие напитки. Вина разных сортов, разных стран, такие, каких нет у нас в Санкт-Петербурге в массмаркетах. Шампанское, пиво, сидры и т.д. Всё дешевле, и я уверена, что качественнее;
3. Хозяйственные товары;
4. Колбасы, прошутто, бекон и другие мясные продукты;
5. Рыбка, икра;
6. Неистовое разнообразие сладостей;
7. Соусы, специи, всё для выпечки и так далее.
Мне очень нравится. Раз в три месяца можно совершать такую элементарную поездку и есть хорошие продукты! Нужна только виза и загранпаспорт. Всем советую, дорогие! Спрашивайте, если что интересно.
И берите сумки, чемоданы, рюкзаки поудобнее, чтобы назад тащить быть не так тяжело», - написала красотка с большими глазами.