Сексуальная россиянка не может жить без гастрономических туров в Эстонию, и вот почему

Российская красотка и блогер с ником d.mozolevskaya рассказала на своей странице в Instagram, почему полюбила ездить в нашу страну и чем она тут занимается. И другим советует:

«Я очень хочу скорее поделиться своими впечатлениями по поводу наших теперь уже регулярных гастрономических туров в Эстонию! Из плюсов:

1. Ехать до Нарвы максимум 2 часа;

2. Проходить границу максимум 10-15 минут (пешком - прим.ред.);

3. Проходить границу можно пешком, можно на машине. Для того, чтобы пройти на машине нужно заранее оформить зеленую карту и записаться в обратную очередь (из Эстонии в Россиию - прим.ред.) на сайте границы;

4. Продукты в Эстонии гораздо дешевле, чем в Финляндии, а по качеству ничем не хуже;

5. Возврат такс-фри на границе - 10 процентов, если чек выше 40 евро.

Что можно купить в магазинах Эстонии?

1. Сыры, абсолютно любые, качественные, вкусные и недорогие;

2. Алкоголь. Крепкие напитки. Вина разных сортов, разных стран, такие, каких нет у нас в Санкт-Петербурге в массмаркетах. Шампанское, пиво, сидры и т.д. Всё дешевле, и я уверена, что качественнее;

3. Хозяйственные товары;

4. Колбасы, прошутто, бекон и другие мясные продукты;

5. Рыбка, икра;

6. Неистовое разнообразие сладостей;

7. Соусы, специи, всё для выпечки и так далее.

Мне очень нравится. Раз в три месяца можно совершать такую элементарную поездку и есть хорошие продукты! Нужна только виза и загранпаспорт. Всем советую, дорогие! Спрашивайте, если что интересно.