Чт, 20.12.2018
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Сексуальная россиянка не может жить без гастрономических туров в Эстонию, и вот почему

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ФОТО: Instagram d.mozolevskaya

Многие жители граничащих с Эстонией российских городов частенько ходят или ездят к нам за покупками. Гости из Санкт-Петербурга к нам тоже заглядывают. А мы, в свою очередь, заезжаем к ним. Народ любит путешествовать и дружит между собой. 

Российская красотка и блогер с ником d.mozolevskaya рассказала на своей странице в Instagram, почему полюбила ездить в нашу страну и чем она тут занимается. И другим советует: 

«Я очень хочу скорее поделиться своими впечатлениями по поводу наших теперь уже регулярных гастрономических туров в Эстонию! Из плюсов:

1. Ехать до Нарвы максимум 2 часа;

2. Проходить границу максимум 10-15 минут (пешком - прим.ред.);

3. Проходить границу можно пешком, можно на машине. Для того, чтобы пройти на машине нужно заранее оформить зеленую карту и записаться в обратную очередь (из Эстонии в Россиию - прим.ред.) на сайте границы;

4. Продукты в Эстонии гораздо дешевле, чем в Финляндии, а по качеству ничем не хуже;

5. Возврат такс-фри на границе - 10 процентов, если чек выше 40 евро.

Что можно купить в магазинах Эстонии?

1. Сыры, абсолютно любые, качественные, вкусные и недорогие;

2. Алкоголь. Крепкие напитки. Вина разных сортов, разных стран, такие, каких нет у нас в Санкт-Петербурге в массмаркетах. Шампанское, пиво, сидры и т.д. Всё дешевле, и я уверена, что качественнее;

3. Хозяйственные товары;

4. Колбасы, прошутто, бекон и другие мясные продукты;

5. Рыбка, икра;

6. Неистовое разнообразие сладостей;

7. Соусы, специи, всё для выпечки и так далее. 

Мне очень нравится. Раз в три месяца можно совершать такую элементарную поездку и есть хорошие продукты! Нужна только виза и загранпаспорт. Всем советую, дорогие! Спрашивайте, если что интересно. 

И берите сумки, чемоданы, рюкзаки поудобнее, чтобы назад тащить быть не так тяжело», - написала красотка с большими глазами. 

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