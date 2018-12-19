Ср, 19.12.2018
Предсказания Ванги на 2019 год: покушение на Путина, болезнь Трампа, коллапс в Европе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Ого! Ким Кардашян в прозрачном платье от российского дизайнера показала почти все...

Ого! Ким Кардашян в прозрачном платье от российского дизайнера показала почти все...

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

epa07140510 Kim Kardashian arrives for the LACMA Art + Film Gala at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles, California, USA, 03 November 2018. EPA/NINA PROMMER

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

Ким Кардашян-Уэст поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком в наряде от российского дизайнера Яси Миночкиной. Экстравагантный наряд создан для особых случаев, пишут Дни.ру.

На снимке 38-летняя Кардашян позирует в белом прозрачном платье ручной работы. Оно блестит и переливается, открывая грудь и ноги его обладательницы.

Во время показа на Mercedes-Benz Fashion Week Russia творение Яси Миночкиной представляла модель и блогер Анастасия Решетова. Платье относится к коллекции весна-лето/2018, сообщает Harpersbazaar.com.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by YASYA MINOCHKINA (@yasyaofficial) on

Пользователям соцсети очень понравился наряд Кардашян. Поклонники засыпали модель комплиментами. За 12 часов пост собрал более 3,7 миллиона лайков.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ