Ого! Ким Кардашян в прозрачном платье от российского дизайнера показала почти все...
19 декабря 2018, 13:45
Ким Кардашян-Уэст поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком в наряде от российского дизайнера Яси Миночкиной. Экстравагантный наряд создан для особых случаев, пишут Дни.ру.
На снимке 38-летняя Кардашян позирует в белом прозрачном платье ручной работы. Оно блестит и переливается, открывая грудь и ноги его обладательницы.
Во время показа на Mercedes-Benz Fashion Week Russia творение Яси Миночкиной представляла модель и блогер Анастасия Решетова. Платье относится к коллекции весна-лето/2018, сообщает Harpersbazaar.com.
Пользователям соцсети очень понравился наряд Кардашян. Поклонники засыпали модель комплиментами. За 12 часов пост собрал более 3,7 миллиона лайков.
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