Ого! Ким Кардашян в прозрачном платье от российского дизайнера показала почти все...

На снимке 38-летняя Кардашян позирует в белом прозрачном платье ручной работы. Оно блестит и переливается, открывая грудь и ноги его обладательницы.

Во время показа на Mercedes-Benz Fashion Week Russia творение Яси Миночкиной представляла модель и блогер Анастасия Решетова. Платье относится к коллекции весна-лето/2018, сообщает Harpersbazaar.com.

Пользователям соцсети очень понравился наряд Кардашян. Поклонники засыпали модель комплиментами. За 12 часов пост собрал более 3,7 миллиона лайков.