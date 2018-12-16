Показала все! Прибалтийская красотка сфотографировалась в абсолютно прозрачной блузке

Показала все! Прибалтийская красотка сфотографировалась в абсолютно прозрачной блузке18+
16 декабря 2018, 14:48
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Инфлюэнсер Агния Григуле опубликовала в социальной сети Instagram весьма интимную фотографию, на которой она запечатлена в прозрачной блузочке и без бюстгальтера, пишет Rus.TVNET.
Агния сравнила себя с легендарной кинодивой Мэрилин Монро: "Я выгляжу как Мэрилин Монро, у меня ее ленивые глаза, а также мигрень".
Фотография блогера заслужила одобрение ее многочисленных подписчиков в Сети.
Поклонники девушки не оставили без внимания ее прекрасную грудь, разглядеть которую во всех подробностях было несложно.
Некоторые даже предложили инфлуэнсеру вообще отказаться от какой бы то ни было одежды.