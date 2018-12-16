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  • Показала все! Прибалтийская красотка сфотографировалась в абсолютно прозрачной блузке

Показала все! Прибалтийская красотка сфотографировалась в абсолютно прозрачной блузке
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ФОТО: Скриншот с Instagram

Инфлюэнсер Агния Григуле опубликовала в социальной сети Instagram весьма интимную фотографию, на которой она запечатлена в прозрачной блузочке и без бюстгальтера, пишет Rus.TVNET.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

got marilyn monroe look, her lazy eyes & migraine as well

A post shared by aguccifox (@agnijagrigule) on

Агния сравнила себя с легендарной кинодивой Мэрилин Монро: "Я выгляжу как Мэрилин Монро, у меня ее ленивые глаза, а также мигрень".

Фотография блогера заслужила одобрение ее многочисленных подписчиков в Сети.

Поклонники девушки не оставили без внимания ее прекрасную грудь, разглядеть которую во всех подробностях было несложно.

Некоторые даже предложили инфлуэнсеру вообще отказаться от какой бы то ни было одежды.

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