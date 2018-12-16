Вс, 16.12.2018
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  • «Какая пошлость»: Ани Лорак не на шутку разгневала Сеть новым снимком

«Какая пошлость»: Ани Лорак не на шутку разгневала Сеть новым снимком

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Ани Лорак.

ФОТО: Instagram

Неудачный снимок с балетом певица опубликовала в Сети, пишет Сегодня.

Украинская певица Ани Лорак, которой осенью исполнилось 40 лет, вновь нарвалась на критику пользователей соцсетей. Артистку раскритиковали за вульгарное фото.

Ани Лорак опубликовала снимок в Instagram, на котором она а блестящем платье в сопровождении балета. Пользователи тут же указали Лорак на откровенно неудачный кадр. Поразили фанатов как костюмы танцовщиц, так и их внешний вид. Попала "под раздачу" и сама Ани Лорак.

"Балет страшненький", "Какая пошлость", "Ну и лица, при чем у всех троих", "Копыта поросячьи, а не ножки", "Что с лицом?", "Красиво, но как лошади", "Это что, на "Голубом огоньке" в России?" – написали пользователи сети. Кроме того, Лорак посоветовали меньше блестящих нарядов.

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