«Какая пошлость»: Ани Лорак не на шутку разгневала Сеть новым снимком

Ани Лорак опубликовала снимок в Instagram, на котором она а блестящем платье в сопровождении балета. Пользователи тут же указали Лорак на откровенно неудачный кадр. Поразили фанатов как костюмы танцовщиц, так и их внешний вид. Попала "под раздачу" и сама Ани Лорак.

"Балет страшненький", "Какая пошлость", "Ну и лица, при чем у всех троих", "Копыта поросячьи, а не ножки", "Что с лицом?", "Красиво, но как лошади", "Это что, на "Голубом огоньке" в России?" – написали пользователи сети. Кроме того, Лорак посоветовали меньше блестящих нарядов.