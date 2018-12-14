"В 90-е гуляли, а сейчас выживаем": Новогодний прейскурант российских звезд

Даже успешные российские компании сейчас считают каждую копейку. И звезды первого и даже второго эшелона многим предприятиям стали не по карману. Поэтому российские музыканты вынуждены снижать расценки.

Так, по данным сайта Daily Storm, праздничный концерт Григория Лепса обойдется приглашающим в 100 тысяч евро (в прошлом году, для сравнения, он брал 150 тысяч). И это независимо от площадки! Говорят, артист соглашается даже приехать к заказчику на дом, передает Rus.tvnet.lv.

У Сергея Шнурова ставка чуть ниже - за праздничное веселье он возьмет 100 тысяч долларов.

Вера Брежнева ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

У Александра Розенбаума запросы еще скромнее: 60 тысяч евро за концерт (а не 70, как в декабре 2017-го), но, по слухам, можно сговориться и дешевле - даже за 40 тысяч. 70 тысяч евро берет Стас Михайлов, а Вера Брежнева готова ограничиться "скромными" 50 тыс. евро, которые поделит со своими музыкантами и балетом.

Выступление рэпера Тимати стоит около 40 тысяч евро. За концерт обновленной "ВИА Гры" с вас возьмут 20 тысяч. Естественно, в цену не входят ни приват-танцы, ни интим - только песни!

Тимати ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

И только звезды уровня Пугачевой и Киркорова продолжают задирать цены. По инсайдерской информации, в этом году на новогодних торжествах услышать голос Примадонны можно будет за 295 тысяч евро.

Кстати, среди музыкантов есть и те, кто готов работать не только перед Новым годом, но и прямо под бой курантов. Среди них, например, основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин.

"Я, наверное, единственный артист, который в ночь на 1 января не пропустил ни одного концерта, и так на протяжении 30 лет! - рассказал он Daily Storm. - Были времена, когда мы брали даже "Олимпийский"! 1989 год. Самый конец декабря... "Да кто ж придет? Все будут есть оливье и пить шампанское!" - убеждал меня директор. А я: "Подожди!". И что бы вы думали! 17 тысяч билетов были раскуплены буквально за два часа, и никто не хотел уходить, даже когда я предупредил зрителей, что до Нового года остается совсем ничего и они не успеют добежать до дома".

Андрей Разин и Юрий Шатунов ФОТО: ITAR-TASS/ Scanpix

Некоторых артистов руководители предприятий любят приглашать даже не столько ради выступления, а чтобы приятно провести с ними время, поговорить по душам. Такое не раз случалось с народной артисткой СССР Нани Брегвадзе.

Говорят, и Вахтангу Кикабидзе как-то раз пришлось петь для одного-единственного зрителя. Исполнив одну из песен, певец посидел с ним за столом, поговорил и получил за это гонорар. Какой - история умалчивает.

По-прежнему востребован на корпоративах легенда 90-х Шура, а вот на телевидение его не зовут - неформат. За выступление певец берет от 10 тысяч долларов, но выезжать к заказчикам на дом не соглашается и отвечает отказом на экстравагантные предложения явиться по такому-то адресу в костюме Деда Мороза или... Снегурочки.

Шура ФОТО: SCANPIX