Названы главные мемы года

Также большое распространение получило изображение миллиардера, употребляющего марихуану во время радиоинтервью, пишет Lenta.ru.

Вторым по популярности среди россиян стал мем «Мышь крадется» («Мыш кродеться»). Эта шутка была придумана русскоязычными пользователями Twitter и стала известна за рубежом.

Также в рейтинг попали известные мемы «Момо» (изображение пугающей скульптуры), «За себя и за Сашку» (созданный по мотивам кинофильма «Движение вверх») и «Сын маминой подруги» (стереотип об очень успешном человеке).