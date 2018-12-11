Ксению Бородину поздравляют с третьей беременностью
11 декабря 2018, 15:50
Недавно ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что отказалась от алкоголя и некоторых вредных продуктов питания, чтобы привести себя в порядок, но ее поклонники подозревают, что она ждет третьего ребенка.
Фанаты Ксении Бородиной заметили, что она стала чаще носить темную и свободную одежду, а некоторые даже разглядели у нее выпирающий живот.
Преданные поклонники Бородиной начали массово поздравлять с третьей беременностью. Сама телезвезда пока не дает комментариев.