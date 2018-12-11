Вт, 11.12.2018
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Ксению Бородину поздравляют с третьей беременностью

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Ксения Бородина всей семьей

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Недавно ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что отказалась от алкоголя и некоторых вредных продуктов питания, чтобы привести себя в порядок, но ее поклонники подозревают, что она ждет третьего ребенка. 

Фанаты Ксении Бородиной заметили, что она стала чаще носить темную и свободную одежду, а некоторые даже разглядели у нее выпирающий живот.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Преданные поклонники Бородиной начали массово поздравлять с третьей беременностью. Сама телезвезда пока не дает комментариев.

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