Известная певица восхитила снимком в прозрачной одежде

На снимке артистка стоит в необычной позе на стуле. Однако все внимание привлекает стройная и потянутая фигура Санты, которую она подчеркнула, надев прозрачную блузку и юбку. "Заранее согласна – фото странное, но ведь все равно красивое, правда?" – обратилась она к подписчикам. После этого звезда пригласила поклонников на благотворительную распродажу, где они могут приобрести подарки для своих близких.

Многим пользователям понравился необычный кадр. Они оценили неординарный подход артистки к съемкам: "Мне нравится! У тебя не бывает неудачных фоток", "Сумасшедшее фото, в самом хорошем смысле! Очень нравится. Выделяется из сотни других". А детский реабилитационный центр, которой готовит распродажу, похвалил такой способ привлечения внимания пользователей. "Это лучший призыв к помощи и благотворительности!" – написали представители.

Санта часто делится со своими подписчиками секретами красоты. Недавно один из юзеров спросил у звезды, как она ухаживает за лицом. "Я делаю чистку лица раз в месяц и реже. Много перелетов, перемены климата, питание, вода, недосып – и кожа, бывает, дает сбой. Самое важное – тщательно очищать ее от загрязнений и обязательно средством, которое подходит именно вашему типу кожи", – ответила она в Stories.