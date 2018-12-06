Юрий может сдуть? Дудя обвинили в краже вопросов для интервью

По словам Франк, директор Бурунова попросил у нее исходники интервью для подготовки Дудя к беседе с артистом, пишет Lenta.ru.

«Сказать я могу только одно! Юрий,

спасибо вам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов — я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста!

А особенно приятно, что мы удивительным образом одинаково почувствовали истинную натуру Сергея и даже сказали об этом одними и теми же словами!» — написала Франк.

Запись интервью с Буруновым для «КиноТеста» появилась на YouTube в январе 2018-го.

Видео беседы актера с Дудем вышло в декабре. В ней Бурунов признался, что остался без работы из-за конфликта между Украиной и Россией.