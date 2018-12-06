Самые обаятельные журналисты порталов Limon и Krasotka бросают читателям вызов: погнали на каток!

Кататься мы будем 14 декабря на катке Харью (www.uisuplats.ee), в самом центре Таллинна. Там красиво, уютно и очень жарко! Настроение в этот вечер подогревают: очаровательные сотрудники ваших любимых порталов. Гостей будем угощать горячими напитками и вкусными пончиками. А еще: среди всех победителей разыграем дополнительные подарки!

Хочешь немного проветриться, заняться спортом и пообщаться с сотрудниками самых популярных развлекательных порталов в Эстонии? Участвуй в розыгрыше! Играть можно в обоих сообществах - на Limon и Krasotka.

Подробнее о времени встречи - ниже. Желаем удачи всем в игре! Надеемся, что вы придете! Смотрите, как классно было в прошлом году!