Вт, 4.12.2018
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  • Ночной Таллинн! Что творилось на вечеринке с возрастным ограничением 40+?

Ночной Таллинн! Что творилось на вечеринке с возрастным ограничением 40+? Смотрите галерею!

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Эстонские бизнес-леди решили, что и у них должна быть возможность отдохнуть от командировок и офисных будней, как это делают их шведские коллеги-ровесницы на вечеринках «Afterwork» (После работы) по всему миру.

Так родилась вечеринка «Friday 7» или же «F7», которая на минувших выходных прошла в Таллинне. Самое интересное, что у этого мероприятия есть свое возрастное ограничение. Здесь кутят люди, кто уже переступили 40-летний рубеж. 

По задумке организаторов, такие мероприятия в модном формате «после работы» теперь будет проходить каждую пятницу в столичном клубе Hollywood.

А что? Хорошая идея! Смотрите галерею!

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