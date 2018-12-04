Ночной Таллинн! Что творилось на вечеринке с возрастным ограничением 40+? Смотрите галерею!
4 декабря 2018, 15:01
Эстонские бизнес-леди решили, что и у них должна быть возможность отдохнуть от командировок и офисных будней, как это делают их шведские коллеги-ровесницы на вечеринках «Afterwork» (После работы) по всему миру.
Так родилась вечеринка «Friday 7» или же «F7», которая на минувших выходных прошла в Таллинне. Самое интересное, что у этого мероприятия есть свое возрастное ограничение. Здесь кутят люди, кто уже переступили 40-летний рубеж.
По задумке организаторов, такие мероприятия в модном формате «после работы» теперь будет проходить каждую пятницу в столичном клубе Hollywood.
А что? Хорошая идея! Смотрите галерею!