«Й-ых, вы какие!» Певица Слава пришла в восторг от эстонского Йыхви

4 декабря 2018, 13:55
В понедельник вечером, 3 декабря, певица Слава выступила в городе Йыхви. Перед концертом российская звезда записала забавное видео из своей гримерки.
«А мы уже приехали в Йыхви! Йыхви, Йыхви, Йыхви... Й-ых, вы какие! А мы такие красивые, прекрасные! Будем петь много песен прекрасных», – обратилась озорная певица в своем Instagram к поклонникам.
Как мы видим, Славе очень понравилось, непривычное для человека из России, название эстонского города. Певица практические придумала из него скороговорку.
Сегодня утром Слава отправилась в Таллинн, где вечером у нее пройдет концерт уже для жителей столицы. По пути певица загрузила в свой Instagram видео со вчерашнего выступления и поблагодарила Йыхви за теплый прием!