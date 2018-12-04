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  • «Й-ых, вы какие!» Певица Слава пришла в восторг от эстонского Йыхви

«Й-ых, вы какие!» Певица Слава пришла в восторг от эстонского Йыхви Вот это мимика!

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В понедельник вечером, 3 декабря, певица Слава выступила в городе Йыхви. Перед концертом российская звезда записала забавное видео из своей гримерки.

«А мы уже приехали в Йыхви! Йыхви, Йыхви, Йыхви... Й-ых, вы какие! А мы такие красивые, прекрасные! Будем петь много песен прекрасных», – обратилась озорная певица в своем Instagram к поклонникам.

Как мы видим, Славе очень понравилось, непривычное для человека из России, название эстонского города. Певица практические придумала из него скороговорку.

Сегодня утром Слава отправилась в Таллинн, где вечером у нее пройдет концерт уже для жителей столицы. По пути певица загрузила в свой Instagram видео со вчерашнего выступления и поблагодарила Йыхви за теплый прием!

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