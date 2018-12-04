«Й-ых, вы какие!» Певица Слава пришла в восторг от эстонского Йыхви

«А мы уже приехали в Йыхви! Йыхви, Йыхви, Йыхви... Й-ых, вы какие! А мы такие красивые, прекрасные! Будем петь много песен прекрасных», – обратилась озорная певица в своем Instagram к поклонникам.

Как мы видим, Славе очень понравилось, непривычное для человека из России, название эстонского города. Певица практические придумала из него скороговорку.