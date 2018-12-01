Сб, 1.12.2018
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  • Этой телеведущей 47 лет, но над ее пляжным фото хочется плакать от восхищения

Этой телеведущей 47 лет, но над ее пляжным фото хочется плакать от восхищения

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Amanda Holden

ФОТО: David Jensen / EMPICS Entertainment

Десять лет назад Аманда Холден вышла замуж за музыкального продюсера Криса Хьюза. Судя по кадрам с их оловянной свадьбы на Мальдивах, за эти годы звезда почти не изменилась, пишет Лайф.

Британская телезвезда Аманда Холден показала в Instagram снимок, доказывающий, что в свои 47 она все еще в прекрасной форме. Ведущая шоу Britain's Got Talent прилетела на Мальдивы, чтобы отметить оловянную свадьбу. Десять лет назад она вышла замуж за музыкального продюсера Криса Хьюза.

Белоснежный песок атолла Южный Ари и бирюзовые воды Индийского океана послужили прекрасным фоном для съемки в красном бикини.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

"Правило номер 1: всегда подбирайте мороженое к купальнику", — написала Холден.

Даже на отдыхе звезда не забывает о работе над собой. После пляжного фото телеведущая опубликовала кадр со своей утренней пробежки. Впрочем, физической культурой Холден, судя по всему, тоже предпочитает заниматься на побережье. Кто знает, может быть, именно в этом её секрет.

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