«Это не любовь»: неожиданное признание Пугачевой о Галкине

Галкин признался, что это это была не любовь с первого взгляда. При этом шоумен всегда был поклонником творчества Примадонны.

Сама Пугачева спустя годы призналась, что испытала легкий шок во время встречи с будущим избранником. "Я почувствовала взгляд в спину, прямо почувствовала… И я злобно посмотрела, а он не отвел глаза. Я ответным взглядом выпустила „гром“ и ненависть, а он только улыбнулся в ответ. И я ушла… Но я даже не поняла, что это – не любовь, не какой-то особый интерес, а ток по всему телу", – поведала Примадонна в эфире программы „Русские сенсации“ на НТВ.