Сб, 1.12.2018
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Солистка группы Serebro объявила о начале карьеры в порно

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ФОТО: скриншот

24-летняя певица Екатерина Кищук, которая получила известность как блогер и солистка группы Serebro, сообщила о намерении уйти в порно. Такая запись появилась на странице девушки в Twitter.

28 ноября стало известно, что группа Serebro полностью сменит состав в феврале 2019 года. Об этом Катя Кищук сообщила на своей странице в "Инстаграме", которая насчитывает почти миллион подписчиков.

Serebro в том составе, который вы знаете сейчас, перестанет существовать в феврале 2019-го. Но не прямо сейчас: у нас есть ещё как минимум два месяца вместе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATE KISHCHUK (@kk_serebroofficial) on

А вот в Twitter девушка анонсировала свой уход из группы несколько иначе и куда более интригующе.

ФОТО: скриншот

Пользователи горячо поддержали шутку девушки в комментариях и поставили твиту больше 19 тысяч лайков.

Ну хоть какая-то да хорошая новость в этом году, - пишут фанаты в комментариях. 

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