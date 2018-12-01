Девушка неделю спала под очень тяжелым одеялом. Вот как это изменило ее жизнь!

На протяжении многих столетий тяжелые одеяла использовались в терапевтических целях: для коррекции поведенческих и сенсорных расстройств, чтобы снизить тревожность, депрессию, избавиться от бессонницы.

Все дело в том, что легкие прикосновения будоражат нервную систему, а сильные, но мягкие - успокаивают. Такой эффект ученые называют «воздействие на тело глубокого давления».

Во время давления на тело человека в организме повышается уровень мелатонина и серотонина, в результате нервная система расслабляется, человек успокаивается. Это влияет на качество сна. Вот почему родители туго пеленают детей - чтобы успокоить их.

Тяжелые одеяла полезны людям, которые борются с тревогой, депрессией, посттравматическим синдромом, расстройствами сна. Они пригодятся и тем, кто хочет быстрее уснуть, лучше спать и, возможно, даже проснуться в хорошем настроении.

Вот отзыв человека, который на протяжении недели спал под тяжелым одеялом: «Это было сказочно. Целых семь дней великолепного сна! После пробуждения я не могла вспомнить, когда уснула и что мне снилось. Если я просыпалась посреди ночи, мне хватало пары минут, чтобы снова погрузиться в сон. Мое настроение улучшилось, я стала более энергичной, но я не знаю - связано ли это с одеялом».

Вес одеяла в идеале должен составить 10% от вашего собственного веса. Есть специальные одеяла с кармашками на молниях, куда можно засыпать гречку или специальные микросферы.

Помните: вес одеяла должен быть таким, чтобы вы чувствовали приятное давление, а не тяжесть и удушье.

Если вы ищете легкий, естественный способ уменьшить стресс и беспокойство, или просто хотите улучшить сон, перестать ворочаться, обязательно попробуйте тяжелое одеяло!

Для автомобилистов будет актуальным другое одеяло - электрическое. Оно отлично согреет вас в машине в холодное время года. О нем вы можете прочитать здесь.