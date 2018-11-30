«Куда это годится?!»: Николаев не смог досмотреть шоу о Фриске

В последнее время различные ток-шоу становятся все скандальнее. Сенсационные ДНК-тесты, грязные драки, крики в студии, мат, ЭКО в прямом эфире так и оглушают зрителей. Юрий Николаев заявил, что это не его, но от рейтингов тоже не уйдешь.

"Разговаривал тут с Ларисой Гузеевой, ей тоже каждый день нужно кого-то женить. Не стану пересказывать наш диалог, но есть цифры, рейтинги. Парадокс: мы сами приучаем зрителя к дурному вкусу, сажаем на иглу", – заключил Николаев.

Для сравнения он привел телевидение, которое существовало в советское время. Впрочем, он отметил, что оно тоже не было безупречным и его тоже ругали. "Но там были две вещи – профессионалы и выбор", – высказал свою точку зрения телеведущий. Сейчас, по его мнению, на телевидении много дилетантов. "Скандал способен дать больше очков, чем талант. Трудно сказать, что делать", – признал проблему Николаев.

При этом сам телеведущий предпочитает смотреть передачи о спорте и природе. "Ни одно ток-шоу не досмотрел до конца. 215 серий о Фриске – ну куда это годится?!" – цитирует Юрия Николаева StarHit.

Среди коллег он симпатизирует Ивану Урганту и Дмитрию Нагиеву. Отдал дань уважения Николаев и Андрею Малахову. Он сказал: "Преклоняю голову перед Андреем Малаховым. Столько программ о бедах и несчастьях, и все нужно пропустить через себя. Как он еще с катушек не съехал? Это трудно".