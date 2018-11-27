Гороскоп на вторник: узнайте, кому в этот день повезет, а кому нет

В первой половине дня постарайтесь найти время и завершить все недоделанные дела, подвести итоги своей деятельности в конкретном периоде. Сейчас не рекомендуется начинать новые дела, пытаться улучшить свое здоровье. Расположение планет во второй половине этого дня будет удачным для небольших поездок, эмоционального общения со своими друзьями. В течение этого периода станет проще выражать свои эмоции и чувства словами, повышается взаимопонимание между людьми. Вечер этого дня прекрасно подходит для составления планов на будущее, в это время вы также можете предпринять что-то конкретное в новом направлении, в этом случае это направление получит мощный стимул к развитию.
Овен
Представителям вашего знака, в особенности мартовским Овнам, предоставлена возможность приступить к новому этапу активной деятельности. В делах, связанных с получением высшего образования, зарубежными контактами и разъездами, положительный сдвиг будет наиболее заметен. В течение дня предпочтительнее подготовка или отдых, а вечером - решительные шаги вперед. Вы можете заложить хорошее начало в творческом, коммерческом направлении, в сфере обучения, путешествий, распространения информации. Ваша личная роль будет весьма важной. Обдумывание перспектив может помешать вам вовремя заснуть, пишет Dvorec.ru.
Телец
Если вы считаете, что некоторые мелкие аспекты общения с партнерами еще не оговорены, исправьте это упущение в дневное время. Вечером вы сможете начать критические изменения и преобразования в таких областях, как финансирование инициатив, учебных и деловых проектов, сотрудничество с людьми издалека, идейная борьба, отстаивание своего мнения. В эти часы более успешным будет начало переезда или иных активных действий, связанных с вашей собственностью, недвижимостью, а также ремонта квартиры. Возможна разлука с кем-то из родственников, ввиду их отъезда за рубеж, на работу или учебу.
Близнецы
Утром и днем судьба дает вам время на передышку. Вы можете еще раз обдумать, с кем и каким образом намерены вместе жить, бок о бок работать, водить знакомство или дружбу. Совершать важные покупки, финансовые операции в эти часы нежелательно. Вечером активизируются ваши партнеры, клиенты, агенты, консультанты, напарники по работе. Возможен новый этап в супружеской жизни или совместная инициатива в коммерческой, информационной, транспортной, образовательной области. Также это ответственное время для тех, кто приступает к занятиям по руководством персонального наставника, учителя.
Рак
Днем звезды рекомендуют вам не ставить грандиозных задач, не загружать себя работой. Для этой цели куда больше подходит вечер. Если вы озабочены состоянием своего здоровья, то можете приступить к циклу оздоравливающих процедур или к обдумыванию перспектив, связанных с хирургическим вмешательством в ваш организм. Очень эффективным будет начало цикла физических упражнений, спортивных занятий. Если вас занимают заботы о домашнем любимце (кошке, собаке или более экзотическом животном), то лучше перенести на вечер покупку животного, начало воспитания, дрессировки, или визит к ветеринару.
Лев
Дневное время лучше посвятить несложным делам, или заняться обычными семейными проблемами (например, уборкой), оставшись дома. Прилив новой активности вы почувствуете ближе к вечеру. Те, чья деятельность связана со сферой искусства или развлечений, образованием, спортом, туризмом, финансовыми операциями, особенно ясно ощутят необходимость решительных шагов. Июльские Львы в эти часы имеют блестящий шанс проявить себя во всей красе, заявить о себе в названных областях жизни, без труда оттеснить конкурентов и критиков своими смелыми действиями с налетом риска и авантюры.
Дева
Для большинства Дев самым значимым периодом станет вечер. Решительные изменения, преобразования, в корне меняющие основы их существования, желательно перенести именно на это время. Сферой деятельности может стать переезд или иное новшество, касающееся семейной жизни, быта, жилищных условий. Благоприятны смелые шаги в области бизнеса, связанного с недвижимостью, или инициативы, направленные на перестройку базовой части вашего предприятия. Будьте внимательнее, так как ваши действия будут несколько рискованными, и не все их последствия получится предвидеть и просчитать сразу.
Весы
Дневные часы мало подходят для новых инициатив. Но вы можете заново обдумать их, особенно в их финансовой, имущественной части. На ночь глядя вам напомнят о себе конкуренты, деловые партнеры. Вероятна срочная поездка (или разговоры о ее необходимости в самое ближайшее время). Не исключаются также новые знакомства, ошеломляющие известия. Вам может захотеться немедленно сообщить свое мнение другому человеку. При этом вероятен возбужденный, повышенный тон беседы, спор. При желании, вы сможете испытать в действии незнакомое транспортное средство, опробовать способ скоростной связи.
Скорпион
Утром и днем вам лучше заняться собственной персоной, не впутывая окружающих в свои повседневные заботы. Если вас беспокоит состояние материальных дел, потерпите с инициативами и начинаниями до вечера, а днем просто отдохните. Ближе к ночи вы сможете заложить ритм активной наступательной деятельности, направленной на расширение финансовых возможностей (заработки, перераспределение наличных средств, покупки). Но в случае, если вам нужно вернуть долг, постарайтесь успеть завершить все мероприятия, связанные с его отдачей, до того, как приступите к вдохновляющим вас новым делам.
Стрелец
Поберегите свои силы, физические и духовные, до вечера. Именно в это время прозвучит сигнал судьбы, призывающий вас к новому старту в избранном направлении. Любые поездки, переговоры, активную коммерческую, образовательную деятельность по возможности перенесите на эти часы. Также это касается любой работы по распространению информации, рекламной деятельности, организации зрелищных и спортивных мероприятий (начало тренировок, открытие соревнований или их очередного важного этапа). Начинайте в этот период цикл обучения, напряженного общения, обработки большого массива сведений.
Козерог
Вплоть до вечера не нагружайте себя лишними заботами. Сворачивайте интимное душевное общение с друзьями, если оно чересчур затянулось. Более эффективной в дневные часы будет внутренняя настройка на новый этап вашей жизни. Многим Козерогам предстоит освоить роль искусного стратега и тактика, действующего тайно и не раскрывающего никому своих текущих планов. Если вы заинтересованы в том, чтобы предпринять первые смелые шаги уже сегодня, то готовьтесь к поздним хлопотам или даже к бессонной ночи. Возможно, вам придется срочно переговорить с партнером, заслуживающим доверия.
Водолей
Ближе к ночи вам предстоит решительный шаг в будущее. Вы предпримете его вместе с другом или напарником. Семейные Водолеи должны действовать совместно с родственниками (партнером по браку), под их влиянием, с их ведома или в их интересах. Это прекрасное время для деловых начинаний, а также для преобразований в супружеской, любовной жизни. В первые шаги в избранном направлении вы склонны вложить весь свой идеализм, убежденность, веру. А люди, вместе с которыми вы их делаете, должны разделить ваши надежды и идеалы, либо вы отправитесь в путь без них, не оставив им выбора.
Рыбы
В дневное время вы можете расслабиться, дать волю своей эмоциональности, впечатлительности. Зато ближе к вечеру вам придется собраться для нового рывка в осуществлении планов. Февральским Рыбам стоит приготовиться к активным поступкам в поздние часы или даже ночью. Ваше судьбоносное решение может заключаться в первом отважном шаге, в решительном слове, высказывании, в важной встрече, в подписании делового документа. Возможен новый график работы, ее напряженные условия. Рыбы-подчиненные получат недвусмысленное указание от начальства. Студенты приступят к новому этапу учебы.