Нашла тайный аккаунт дочери в соцсетях… Я в шоке от своей девочки, даже стыжусь

Для начала я решила поговорить с дочерью и не говорить отцу ничего. Просто наш папа очень ревностно относится ко всему, что касается его малышки. Для мужа Маша всё еще его маленькая девочка. Я ждала, когда дочь придёт с института. Когда она вернулась, я долго не могла начать разговор. Я ужасно боялась того, что могу услышать. Обедая, я сказала, что взяла её планшет, чтобы поискать своих одноклассников в социальной сети и открылась её страница. Очень напряглась. Я сказала, что меня напугали те сообщения, и попросила её всё объяснить и успокоить меня. Дочь начала упрекать меня, что я влезла в её жизнь, что так нельзя. Я согласилась с Машей и извинилась за свой поступок, но я была настойчива и ждала объяснений. Тогда моя девочка сказала, что ничего плохого в её поступках нет. Она знакомится с парнями, ходит с ними на свидания. Они дарят ей подарки, но когда они хотят от неё серьёзных отношений, то она расстаётся с ними и находит другую «жертву». Я была в шоке. Меня радовало, что это не то, чего я боялась, но и эта правда меня беспокоила не меньше. Выходит, моя Маша пользуется своей молодостью и красотой, что бы тянуть деньги с парней и мужчин. Это неприемлемо! Я так и сказала дочери, а она не понимала, почему меня это так расстроило. По ее словам, она всего лишь общается с ними, а подарки и деньги, которые они ей дают, это их инициатива. Её ни к чему не обязывают эти встречи. Но дочь еще так молода и не знает мужчин. Неужели она и правду думает, что её будут одаривать дорогими вещами просто так.