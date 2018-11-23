Нашла тайный аккаунт дочери в соцсетях… Я в шоке от своей девочки, даже стыжусь

Не знаю, что делать и как быть в сложившейся ситуации. На днях я залезла в планшет своей дочери. У меня были на это свои причины. Там я нашла аккаунт, с которого она общается в одной из социальных сетей. Прочитав переписку с множеством пользователей мужского пола, я была в ужасе. Оказывается, что моя девочка встречается с мужчинами, но я никак не могла понять, какие цели носят эти встречи. Я очень испугалась, ведь моей малышке всего восемнадцать лет.
Свою единственную дочь Машу я с детства воспитывала в любви и заботе. Мы с отцом ничего не жалели для неё: лучшая одежда, хорошая школа и институт оплатили, который она сама выбрала. Ей захотелось заниматься дизайном – пожалуйста. В данный момент она студентка первого курса, пишет Zen.yandex.ru со ссылкой на Web-nomad.ru.
В последнее время я заметила новые украшения у моей девочки и дорогую одежду. У неё появилась брендовая сумочка, которую мы не покупали. Она перестала просить у нас карманные деньги. Это вызвало у меня беспокойство, и я спросила Машу, в чем дело. Но моя дочь сказала, что встречается с богатым парнем, который обеспечивает её и покупает ей подарки. Я, конечно, рада была за дочь, но вот теперь, когда увидела переписку со многими мужчинами, стала сомневаться.
Для начала я решила поговорить с дочерью и не говорить отцу ничего. Просто наш папа очень ревностно относится ко всему, что касается его малышки. Для мужа Маша всё еще его маленькая девочка. Я ждала, когда дочь придёт с института. Когда она вернулась, я долго не могла начать разговор. Я ужасно боялась того, что могу услышать. Обедая, я сказала, что взяла её планшет, чтобы поискать своих одноклассников в социальной сети и открылась её страница. Очень напряглась. Я сказала, что меня напугали те сообщения, и попросила её всё объяснить и успокоить меня. Дочь начала упрекать меня, что я влезла в её жизнь, что так нельзя. Я согласилась с Машей и извинилась за свой поступок, но я была настойчива и ждала объяснений. Тогда моя девочка сказала, что ничего плохого в её поступках нет. Она знакомится с парнями, ходит с ними на свидания. Они дарят ей подарки, но когда они хотят от неё серьёзных отношений, то она расстаётся с ними и находит другую «жертву». Я была в шоке. Меня радовало, что это не то, чего я боялась, но и эта правда меня беспокоила не меньше. Выходит, моя Маша пользуется своей молодостью и красотой, что бы тянуть деньги с парней и мужчин. Это неприемлемо! Я так и сказала дочери, а она не понимала, почему меня это так расстроило. По ее словам, она всего лишь общается с ними, а подарки и деньги, которые они ей дают, это их инициатива. Её ни к чему не обязывают эти встречи. Но дочь еще так молода и не знает мужчин. Неужели она и правду думает, что её будут одаривать дорогими вещами просто так.
Я не знала, как её уберечь, защитить и убедить прекратить такое времяпровождение. Поэтому поговорила с супругом. Он просто взбесился и обещал убить всякого, кто обидит его малышку. Я сто раз пожалела, что рассказала мужу. Ведь знала же, что не стоит.
Вот и что теперь мне делать? Судя по всему, дочь не прислушалась ко мне и продолжает морочить голову парням. Я очень боюсь, что это доведет её до беды. А как повлиять на мою Машу не знаю.