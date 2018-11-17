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Красавица-модель и мать троих детей рэпера P. Diddy умерла в 47 лет

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ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

В возрасте 47 лет скончалась американская актриса и модель Ким Портер. Как сообщает портал TMZ, 15 ноября она была найдена мертвой в своей квартире в Лос-Анджелесе.

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Ким Портер 13 лет – с 1994 по 2007 год - состояла в отношениях с рэпером Шоном Джоном Комбсом, более известным под псевдонимами Пафф Дэдди и P. Diddy.

За это время у них родились трое детей: сын Крисчен, которому сейчас 20 лет, и дочери-близняшки Джесси Джеймс и Д'Лила (им по 11). Кроме того, от первого брака у актрисы есть 27-летний сын Куинси. 

Официальная причина смерти Портер пока не установлена. Однако СМИ пишут, что в последнее время Ким жаловалась на симптомы гриппа и пневмонии, которые могли, как предполагается, спровоцировать сердечный приступ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOVE🖤

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