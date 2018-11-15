Семья или сцена: как муж реагирует на карьеру Алсу

После выхода из декрета (в августе 2016 года в израильской клинике «Ихилов» певица родила сына Рафаэля) Алсу, хотя и появлялась на сборных концертах, но сольно не выступала. Поэтому было интересно посмотреть, не утратила ли она былой формы и как вокально выросла за это время.

И Алсу не разочаровала. На протяжении полугода команда из 100 человек готовила это великолепное шоу с дуэтами, посвящениями, премьерами и стильными аранжировками известных хитов. Правда, костюмы пришлось перешивать несколько раз – певица стремительно худела из-за стресса и напряженного репетиционного графика. Дочери артистки – 12-летняя Сафина и десятилетняя Микелла – в этот вечер тоже вышли на сцену. Цветов и оваций они получили едва ли не больше знаменитой мамы.

В зале присутствовали самые родные для Алсу люди. Среди них и любимый супруг – бизнесмен Ян Абрамов. Ходили слухи, что он не очень хочет, чтобы Алсу занималась эстрадной карьерой, а не семьей. Мол, именно поэтому она выступает редко. Но певица поспешила опровергнуть эту ерунду.