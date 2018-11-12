Жиголо рассказал о тайных желаниях женщин

На собственном сайте мужчина описывает себя как «всегда учтивого и вежливого джентльмена» и утверждает, что встречу с ним клиентка никогда не сможет забыть. Там же он выложил список подарков, которые женщины могут делать ему, среди них костюмы Hugo Boss, туфли Prada и часы TAG Heuer.

Самая популярная услуга среди клиенток Джеймса — роскошное свидание с ужином, включающее в себя «шесть часов удовольствий», проведенная совместно ночь и завтрак в постель, пишет Lenta.ru.

Мужчина считает, что большинство его клиенток легко могли бы «познакомиться с мужчиной в баре», но они приходят к нему за лаской и интересными беседами. Некоторые из них постоянно одиноки, другие недавно расстались с мужьями, но есть и замужние женщины. Самой молодой клиентке Джеймса было всего 20 лет, но чаще всего к нему обращаются дамы за 30.

До того, как стать жиголо, Джеймс работал в одной из крупных финансовых компаний. Мужчина утверждает, что теперь стал счастливее и зарабатывает больше: от 400 до 6000 австралийских долларов за одну ночь.