Не сошлись характерами: топ-6 несовместимых знаков Зодиака

Знаки Зодиака позволяют нам лучше узнать себя, понять как нам лучше жить и чего опасаться. В личной жизни звезды тоже помогают найти подходящего партнера. Известный парапсихолог, астролог и психолог Сергей Ланг рассказывает, какие знаки зодиака абсолютно несовместимы.

ОВЕН И ДЕВА

Овен и Дева — это два абсолютно разных человека. Ужиться эта пара не сможет, у них будут постоянные конфликты, а расстанутся они непримиримыми врагами. Даже самая сильная любовь не сможет спасти эти отношения.

ЛЕВ И СКОРПИОН

Лев и Скорпион очень сильные личности, которые никогда не будут уступать друг другу. В этих отношениях обычно ведется постоянная борьба за лидерство, в которой нет победителя. Самое главное, что ни Лев, ни Скорпион никогда не признают своих ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ И КОЗЕРОГ

Самое большая проблема этой пары состоит в том, что Козероги достаточно спокойные и семейные люди, а Близнецы, наоборот, любят шумные тусовки. Они не понимают друг друга, и обоим в отношениях будет скучно.

РЫБА И ВОДОЛЕЙ

В этих отношениях будут постоянные претензии друг к другу. Постоянные скандалы и вечные обиды не позволят этой паре создать долгие отношения.

РАКИ И ВЕСЫ

Несовместимые друг с другом люди. Они не достигнут взаимопонимания. Рак будет находится в постоянном стрессе, а Весы, в свою очередь, будут проявлять сильную ревность. Эти знаки Зодиака доставляют друг другу только страдания

ТЕЛЕЦ И СТРЕЛЕЦ

Два упертых человека, которые всегда стараются подавить своего партнера. Данный союз обречен, причем выяснение отношений будет долгим, ведь никто не хочет отступать.