Николь Кидман впервые рассказала о приёмных детях, которых отняли сайентологи

51-летняя знаменитость дала откровенное интервью о своих отношениях с детьми.

«Они выбрали путь сайентологии, и, что касается меня как матери, моя работа — любить их. Я являюсь примером толерантности. И верю, что неважно, чем занимается ваш ребенок, главное — чтобы он всегда был любим и чувствовал это. И я в этом открыта».

Изабеллу и Коннора актриса усыновила, когда была замужем за Томом Крузом. Но голливудская пара развелась в 2001 году, после чего дети остались вместе с приемным отцом. Вскоре в СМИ появилась информация о суровых правилах сайентологов. Согласно им, если человек покидает религиозное движение, как это сделала Николь Кидман, то он больше не может общаться с другими последователями.