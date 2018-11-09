Шнур, Бузова и Жорик Вартанян: чье имя будет носить российский аэропорт

"Заставь дурака богу молиться..." и чего только не увидишь! Не обделил наш народ своим вниманием акцию "Великие имена России", по завершению которой 47 аэропортам хотят присвоить дополнительные имена. Вот только какой-то серьезности ждать не приходится, почему-то большинство предпочло отшутиться у себя в соцсетях, пишут Fishki.net.
Ученые, первооткрыватели, географы, литераторы и прочие великие наши умы нервно курят в сторонке, пока пользователи соцсетей пытаются сделать выбор в пользу собственных кумиров.
Кумиры нынче следующие:
Певица и ведущая Ольга Бузова, именем которой предлагают назвать Шереметьево. Кстати, сама девушка совсем не против такой инициативы.
Скоро аэропорт в моем родном городе назовут именем одного из великих русских людей. Все это произойдет в рамках проекта «Великие имена России» и коснется не только Пулково, но и еще 45 аэропортов. Вообще, инициатива мне нравится. 🙌🏻 Как думаете, могут ли когда-нибудь назвать аэропорт моим именем, если да, то в каком городе 😌🤪
Русский поэт и бард Михаил Круг. Интересно, будь он жив, как бы отнесся к такому увековечиванию своего имени?
Рок-музыкант Егор Летов, его имя уже официально внесли в списки претендентов.
Московские мэры, нынешние и прежние, так же имеют своих фанатов. Кто-то голосует за Собянина:
Но есть и те, кто еще помнит и любит бывшего мэра. Так, блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа - Айза, поддерживает идею переименования Внуково в аэропорт им. Лужкова. Если подобное случится, то не превратится ли вся близлежащая территория в сплошные пробки?
Юмористы Жорик Вартанов и Семен Слепакова соревнуются в праве дать свои имена аэропорту Ставрополя.
Лидер группы "Ленинград" поделился у себя в соцсети информацией о том, что его имя выдвинули в список претендентов аэропорта Пулково. Вот только на официальном сайте его имени замечено не было. Самовоздвиженец?
Жители регионов выдвинули имя лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в качестве дополнительного названия аэропорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте запущенного в октябре общенационального проекта «Великие имена России». Для включения в лонг-лист конкурса кандидатам необходимо набрать более 500 голосов. Отмечается, что, помимо Шнурова, к этому порогу приблизился философ Эммануил Кант, в честь которого предложили назвать аэропорт в Калининграде. Петербургское отделение партии "Коммунисты России" выступило против инициативы присвоения аэропорту "Пулково" имени фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова, появившейся в рамках проекта "Великие имена России". По мнению политиков, это неприемлемо хотя бы уже потому, что музыкант олицетворяет собой "бескультурье", а Петербург, напротив, принято считать культурной столицей. В партии даже готовы устраивать уличные манифестации в том случае, если этот вариант переименования внезапно начнет побеждать.
Борьба разгорается не шуточная. А вы хотели бы, чтобы вашим именем был назван аэропорт? Что вообще думаете по всей этой теме?