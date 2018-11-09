Шнур, Бузова и Жорик Вартанян: чье имя будет носить российский аэропорт

Ученые, первооткрыватели, географы, литераторы и прочие великие наши умы нервно курят в сторонке, пока пользователи соцсетей пытаются сделать выбор в пользу собственных кумиров.

Кумиры нынче следующие:

Певица и ведущая Ольга Бузова, именем которой предлагают назвать Шереметьево. Кстати, сама девушка совсем не против такой инициативы.

Русский поэт и бард Михаил Круг. Интересно, будь он жив, как бы отнесся к такому увековечиванию своего имени?

Рок-музыкант Егор Летов, его имя уже официально внесли в списки претендентов.

Московские мэры, нынешние и прежние, так же имеют своих фанатов. Кто-то голосует за Собянина:

Но есть и те, кто еще помнит и любит бывшего мэра. Так, блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа - Айза, поддерживает идею переименования Внуково в аэропорт им. Лужкова. Если подобное случится, то не превратится ли вся близлежащая территория в сплошные пробки?

Юмористы Жорик Вартанов и Семен Слепакова соревнуются в праве дать свои имена аэропорту Ставрополя.

Лидер группы "Ленинград" поделился у себя в соцсети информацией о том, что его имя выдвинули в список претендентов аэропорта Пулково. Вот только на официальном сайте его имени замечено не было. Самовоздвиженец?