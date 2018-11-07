Сергей Шнуров разбушевался: досталось чиновнице, министру и Путину

..."Кто у вас тут главный? Предъявите!" И врываюсь в царские палаты.

Там банкет, похоже день единства,

Или что-то в этом странном роде. "Извиняюсь, -говорю, - за свинство,

Но меня народ послал как вроде." Наливают тута много и не глядя,

Генералы, ордена, медали

Отвечают, - "Ты попутал, что-то дядя,

Отвали, пока тебе не дали.

Глядь, выходит главный, он в короне, - "Ну, какие, братка, есть вопросы?

Тут тебя пока никто не тронет,

Все они мои единоросы."...