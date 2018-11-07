Сергей Шнуров разбушевался: досталось чиновнице, министру и Путину

Российский рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме все чаще высказывается в своем Instagram-аккаунте о политической, экономической и социальной ситуации в России.
Почти каждый день артист выкладывает сатирические стихотворения, зачастую содержащие ненормативную лексику. Но разве это может кого-то удивить?
6 ноября музыкант резко отреагировал на слова директора Департамента молодежной политики Свердловской области России Ольги Глацких о том, что государство ничего не должно молодежи.
"Нам государство не должно и точка.
Мы биомасса, человеческая слизь.
Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,
Мы ни к чему вообще-то родились",
- говорится в тексте произведения.
В стихотворении Шнуров также называет Глацких "вещей Ольгой" и благодарит "за прямоту".
Напомним, чиновница администрации Свердловский области Ольга Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что "государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать". Позднее она объяснила свои слова.
То пот течёт или блестит слеза ли? Миг откровения не будет долгим. Ну наконец-то всё, как есть сказали, За прямоту спасибо вещей Ольге. Нам государство не должно и точка. Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, Мы ни к чему вообще-то родились. Но в этом виноваты наши предки. Так неожиданно. А как? Сюрприз же. Мой комментарий точный, а не едкий- Без нас бы государству было пизже.
Следом Сергей опубликовал короткое видео, в котором зачитал слова министра культуры Владимира Мединского, где чиновник высказал сомнения касательно того, что при жизни народ может переименовать аэропорт в честь лидера группировки "Ленинград".
"У нас народ мудрый. Я все-таки сомневаюсь, что при жизни именем Шнурова назовут аэропорт",
- подчеркнул Мединский.
"Интересно, это он про какую жизнь? Про мою или про его?"
- спросил музыкант у подписчиков.
Напомним, ранее жители регионов выдвинули имя Сергея Шнурова в качестве дополнительного названия аэропорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщалось на Instagram-странице певца со ссылкой на сайт проекта "Великие имена России".
7 ноября свет увидела очередная публикация содержащая политический подтекст.
Очевидно, что эпиграмма обращена к президенту РФ Владимиру Путину и ведущей партии страны - "Единая Россия".
..."Кто у вас тут главный? Предъявите!" И врываюсь в царские палаты.
Там банкет, похоже день единства,
Или что-то в этом странном роде. "Извиняюсь, -говорю, - за свинство,
Но меня народ послал как вроде." Наливают тута много и не глядя,
Генералы, ордена, медали
Отвечают, - "Ты попутал, что-то дядя,
Отвали, пока тебе не дали.
Глядь, выходит главный, он в короне, - "Ну, какие, братка, есть вопросы?
Тут тебя пока никто не тронет,
Все они мои единоросы."...
Сон приснился. Как народа представитель, Я иду сквозь Спасскую поддатый. «Кто у вас тут главный? Предъявите!» И врываюсь в царские палаты. Там банкет, похоже день единства, Или что-то в этом странном роде. «Извиняюсь, -говорю, - за свинство, Но меня народ послал как вроде.» Наливают тута много и не глядя, Генералы, ордена, медали Отвечают, - «Ты попутал, что-то дядя, Отвали, пока тебе не дали. Глядь, выходит главный, он в короне, - «Ну, какие, братка, есть вопросы? Тут тебя пока никто не тронет, Все они мои единоросы.» «Батюшка, родимый, не казни, ну! До тебя не дотянуться, как до сосен, Порешай, милейший, по бензину, Мы тебя ну всем народом просим.» Посмотрел он благородно, чинно, На мои поношенные иззи. «Ты чего бормочешь, дурачина? Мы, тем самым, аварийность снизим! Экология получше может станет. Половина, вон, живет на даче. А народ и так как сыр в сметане. Это, брат, глобальные задачи.»