Он провел в коме 12 лет, и, придя в себя, рассказал шокирующую правду

Вы когда-нибудь представляли, что бы вы чувствовали, если впали в кому на десятилетие, а потом вышли из нее? Или о том, что происходит с вами, когда вы в коме?

Эта невероятная история случилась с парнем, который провел в коме долгих двенадцать лет. Когда он пришел в себя, то рассказал то, что потрясло всех вокруг.

Эта впечатляющая история Мартина Писториуса — он родился в 1975 году в Южной Африке. В возрасте двенадцати лет он сильно заболел, но никто не мог поставить правильный диагноз.

Однажды, вернувшись из школы, он почувствовал себя ужасно плохо, и вынужден был прилечь, после чего он несколько дней не вставал и постоянно спал. Уже через несколько дней мальчик впал в кому, а врачи наконец-то нашли причину — туберкулез головного мозга. Его срочно госпитализировали, и пытались лечить, но все было бесполезно — кома затянулась на долгие двенадцать лет.

Позже стало известно, что Мартин «пришел в сознание» еще в возрасте семнадцати лет, но долгое время не мог понять, что с ним происходит.

Оказывается, он все эти годы мог наблюдать за тем, что происходит с ним и другими людьми в его комнате. Он видел своего отца, который преданно ухаживал за ним, несмотря на безрезультатность. Однажды он услышал, как его мать в порыве отчаяния и горя воскликнула:

"Уж лучше бы он умер!"

И Мартин понимал, что это было сказано от того, что она считает себя плохой матерью, и не может ему ничем помочь.

Год за годом и все сдались — и врачи, и родные. Только отец не уставал ухаживать за своим сыном.

Он ежедневно купал его, переодевал и разговаривал с ним. У Мартина душа разрывалась от того, что он не мог рассказать что он чувствует, как любит отца. Только маленький кусочек мышц у локтя дрожал, но отец бы все равно не смог этого заметить.

Мартин чувствовал себя заточенным в тюрьму — все видеть и слышать, понимать, но не мочь участвовать в жизни, находясь как бы в каком-то вакууме. Надеясь на чудо мальчик все эти годы пытался тренировать свой мозг — решал в уме задачи. И однажды чудо произошло — одна из медсестер увидела проблеск жизни в глазах, и это стало переломным моментом.

В состоянии Мартина появился прогресс, и спустя длительное время он все-таки смог выйти из комы, и восстановиться. Это было не просто, и парень проделал колоссальную работу вместе с врачами. Но результат все же был положительным.

Мартин снова стал жить. Теперь он не мог разговаривать, но с помощью компьютера, который переводит его мысли в звуки, он научился общаться с окружающими.

Благодаря своей воле и усилиям он смог закончить колледж, и стать востребованным веб-дизайнером. И в личной жизни все пошло замечательно — он полюбил девушку и они поженились.

А о своих годах в коме Мартин написал книги, в которых рассказывает о том, что он чувствовал, видел и слышал, находясь по ту сторону реальности.