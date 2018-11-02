Выиграйте билеты только сегодня! Павел Воля едет в Таллинн с новой программой «Большой Stand-Up»

Шоумен, телеведущий, актер и музыкант Павел Воля — один из лучших российских комиков, работающих в жанре стенд-ап. Пропустив год гастрольного тура со своим Stand-Up шоу, на радость поклонников яркий представитель современного юмора возвращается на зарубежную сцену с новой подборкой острых шуток, приправленных крепким словцом.

Появившись 13 лет назад в популярном шоу Comedy Club в образе «гламурного подонка», обличающего звезд, Павел Воля до сих пор не понижает градус смелых монологов на актуальные темы. В своих выступлениях российский шоумен поднимает насущные вопросы и превращает их в одну большую шутку. На концерте в Таллине зрителей порадует юмор, с лихвой дополненный авторской импровизацией и харизмой артиста. В рамках новой программы «Большого Stand-Up» Павел Воля раскроет наиболее важные темы, волнующие современное общество, а также поделится мыслями о том, что происходит в его жизни.