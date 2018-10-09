Модель Playboy показала пикантное видео с брачной ночи

32-летняя модель греческого происхождения позировала перед зеркалом в ярком образе, с белой подвязкой на ноге. Девушка часто делится в Instagram фото и видео из личной жизни, сообщает Daily Star.

Неизвестно, знал ли о планах молодой жены 52-летний миллиардер Хавьер Населли. Теперь интимные подробности его жизни обсуждают по всему миру.

Из-за повышенного внимания к Виктории ее избранник сделал все, чтобы свадьба прошла в режиме секретности. И все же стало известно, что церемония прошла в Нью-Йорке, а за платье невесты банкир заплатил 20 тысяч долларов.

Отметим, что Сиполитакис получила известность в Аргентине в 2015 году после публикации селфи, сделанных в кабине пассажирского лайнера. Эпатажную модель обвинили в создании опасной ситуации во время полета. В итоге пилоты были уволены, а Викторию оштрафовали на тысячу песо (около 67 тысяч рублей) и осудили на 18 месяцев общественных работ.