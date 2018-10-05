Ани Лорак подала на развод с мужем-изменщиком

Изданию сообщили, что 4 октября в киевскую нотариальную контору пришло письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и уведомила нотариусов не делать никаких действий с этой недвижимостью, так как у неё начался бракоразводный процесс, пишет Ivona.bigmir.net.

Если это сообщение оказывается правдой, то оно подтверждает слухи о том, что певица разводится с мужем.

Вероятно, причиной такого решения Ани Лорак стало то, что недавно Мурата подловили на супружеской измене. Мужчина был замечен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и, судя по всему, объединяет их не просто дружба.