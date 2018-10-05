Ани Лорак подала на развод с мужем-изменщиком

Исполнительница Ани Лорак, которая недавно прилетела в Киев, подала на развод со свом мужем-турком Муратом Налчаджиоглу. Об этом передает “Инфотаб“ со ссылкой на собственные источники у киевских нотариусов.
Изданию сообщили, что 4 октября в киевскую нотариальную контору пришло письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и уведомила нотариусов не делать никаких действий с этой недвижимостью, так как у неё начался бракоразводный процесс, пишет Ivona.bigmir.net.
Если это сообщение оказывается правдой, то оно подтверждает слухи о том, что певица разводится с мужем.
Вероятно, причиной такого решения Ани Лорак стало то, что недавно Мурата подловили на супружеской измене. Мужчина был замечен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и, судя по всему, объединяет их не просто дружба.
К слову, сам Мурат, поздравляя супругу с 40-летием, намекнул на проблемы в их отношениях: «Будем мы вместе или нет, ты одна и единственная!» Да и сама Лорак дала понять, что не надеется на happy end в истории с супругом: «Это только в сказках жили они долго и счастливо всю жизнь». Ани Лорак вышла замуж за Мурата в августе 2009 года, в 2011 году у пары родилась дочь София.