Есть чем похвастаться! Эпатажная модель Playboy показала себя во всей красе ФОТО 18+!
5 октября 2018, 17:54
Модель Playboy Хлои Терае поучаствовала в провокационной фотосессии на пляже, которая взбудоражила преданных поклонников девушки.
Хлои Тарае уже стала настоящей звездой в Сети. Благодаря фотографиям, на которых девушка, не стесняясь, демонстрирует свои прелести, на ее Инстаграм подписаны около 2 млн человек.
В этот раз Хлои позировала фотографу в кожаной куртке, надетой на голое тело... И все это на безлюдном пляже.
Хлои добилась значительных успехов в модельном бизнесе. Она сотрудничает с несколькими известными модельными агентствами, а мае этого года украсила обложку журнала «MAXIM South Africa».
Но настоящий фурор произвело видео, где девушка топлес катается на велосипеде. Не будем долго рассказывать, вы все увидите своими глазами