Есть чем похвастаться! Эпатажная модель Playboy показала себя во всей красе

Хлои Тарае уже стала настоящей звездой в Сети. Благодаря фотографиям, на которых девушка, не стесняясь, демонстрирует свои прелести, на ее Инстаграм подписаны около 2 млн человек.

В этот раз Хлои позировала фотографу в кожаной куртке, надетой на голое тело... И все это на безлюдном пляже.

ФОТО: AFP / Scanpix

Хлои добилась значительных успехов в модельном бизнесе. Она сотрудничает с несколькими известными модельными агентствами, а мае этого года украсила обложку журнала «MAXIM South Africa».