Пт, 5.10.2018
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Есть чем похвастаться! Эпатажная модель Playboy показала себя во всей красе ФОТО 18+!

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Модель Playboy Хлои Терае поучаствовала в провокационной фотосессии на пляже, которая взбудоражила преданных поклонников девушки.  

Хлои Тарае уже стала настоящей звездой в Сети. Благодаря фотографиям, на которых девушка, не стесняясь, демонстрирует свои прелести, на ее Инстаграм подписаны около 2 млн человек.

В этот раз Хлои позировала фотографу в кожаной куртке, надетой на голое тело... И все это на безлюдном пляже. 

ФОТО: AFP / Scanpix

Хлои добилась значительных успехов в модельном бизнесе. Она сотрудничает с несколькими известными модельными агентствами, а мае этого года украсила обложку журнала «MAXIM South Africa».

Но настоящий фурор произвело видео, где девушка топлес катается на велосипеде. Не будем долго рассказывать, вы все увидите своими глазами

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