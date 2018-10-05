«На доярку похожа»: откровенный наряд Седоковой разочаровал поклонников

Последний снимок певицы в Instagram взбудоражил соцсеть. На фотографии экс-солистка «ВИА Гры» предстала перед фанатами в алом лаковом костюме, почти не скрывающем ее пышные формы. Анна пояснила, что на ней – сценический наряд.

«Если у тебя нет женщины, значит, у кого-то их две. Интересно, а обратно так же?» – поинтересовалась Седокова у подписчиков.

Большая часть комментаторов предпочла не ответить на вопрос певицы, а высказаться о ее внешности. Придирчивым поклонникам не понравилось, кажется, все: от выражения лица артистки до ее дерзкого декольте.

«На доярку похожа», «Латекс сейчас не актуален!», «Толстуха», «Анна, ну зачем эти изменения в лице? Вы же и так были прекрасны!», «А почему всегда открыт рот?», «Красный тебе не идет», «Стала на себя не похожа», – пишут разочарованные фанаты.