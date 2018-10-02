Звезды российского ТВ покажут в Таллинне спектакль «Мужчины по графику»

Анна счастлива по-настоящему - ведь она влюблена! В понедельник, ровно в одиннадцать утра, к ней приходит настоящая любовь! А во вторник, другая настоящая любовь! А в среду - третья! Казалось бы, о чем еще можно мечтать?

Что произойдет, если этот чудесный и комфортный график будет нарушен? Будет ли Анна по-прежнему счастлива и удастся ли ей сохранить свою любовь!?

В главной роли актриса Елена Бирюкова, известная зрителям по юмористическому телевизионному сериалу «Саша+Маша», выдержаешему пять сезонов на канале ТНТ.

Елена окончила окончила РАТИ (ГИТИС), работала в театре им. Вл. Маяковского. Впервые актриса появилась на экранах телевизоров в 1991 году, играя эпизодическую роль в кино «Брюнетка за тридцать копеек». Снялась в телесериалах «Универ», «Москва. Три вокзала», «Салями», в скетч-шоу «Одна за всех» и др. Участвовала в программе «Звезды на льду».

Виктор Логинов родился и вырос в Кемерово, в Сибири. В 17 лет уехал в Екатеринбург и поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт. Окончил, работал в Академическом театре драмы, в Камерном театре в Екатеринбурге; Параллельно с учёбой и работой в театре работал шахтёром, спасателем, экскурсоводом, ди-джеем, арт-директором в ночном клубе, телеведущим на РТР-Урал... В 2006 году был утверждён на роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» и переехал в Москву.

Андрей Свиридов родился в Могилёве, с пяти лет занимался баскетболом. Мастер спорта, двукратный чемпион СССР среди молодёжи, чемпион СНГ среди молодёжи, чемпион Белоруссии, чемпион Европы среди молодёжи (1994). Переехав в США, играл за баскетбольную команду «The George Washington University». Прошёл обучение в актёрской школе в Лос-Анджелесе, снимался в голливудских фильмах и в клипах Энрике Иглесиаса и Робби Уильямса.

ФОТО: Pressifoto

Вернулся в Россию, много снимался, но славу ему принесла роль охранника Гены в сериале «Универ» и «САШАТАНЯ», сделала Андрея настоящей звездой.

Егор Сальников окончил ВГИК, сотрудничал с театром Станиславского, снимался в сериалах и ситкомах, а известность принесла роль Ботана в комедийном сериале «ДаЁшь молодЁжь!», на канале СТС.

Лёгкая комедия «Мужчины по графику» задаёт прекрасное настроение на весь вечер. Ведь просто невозможно не смеяться над проблемами главных героев, хотя в целом ситуация далека от комедийной. А сколько женщин и мужчин живут по принципам главной героини Анны, и вряд ли хоть одна из таких историй не оставила за собой разбитое сердце. Потому спектакль преподносит урок таким вольнодумцам — небольшая оплошность и намеченный график сбивается. И тогда всё идёт наперекосяк.

ФОТО: Pressifoto