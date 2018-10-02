Счастливчики! Четыре знака Зодиака с самой развитой интуицией

Есть мнение, что интуиция лучше развита у женщин. А вот люди, знающие толк в астрологии, говорят, что эта способность зависит от знака Зодиака каждого человека. О том, какие знаки могут похвастаться своей интуицией, рассказала яcновидящая и таролог Марианна Абравитова, пишет Eg.ru.
РАК (21 июня - 22 июля)
Раки всегда прислушиваются к своей интуиции и для них важно полное осознание собственных эмоций и внутреннего голоса, при этом их отличает мощная эмпатия. Мало того, что Раки способны воспринимать эмоции своих близких, они бывают так же восприимчивы к чувствам совершенно незнакомых людей. Интуитивность Рака может быть причиной того, почему многие люди чувствуют себя комфортно, разговаривая с ними - они знают, что Рак понимает их, и нет необходимости объяснять это.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Люди с сильной интуицией склонны быть творческими, а Рыбы - один из самых творческих знаков Зодиака. И их вдохновение имеет именно интуитивную основу. Они просто следуют своей интуиции, сами не зная почему, и это приводит их к созданию или осознанию чего-то фантастического. Бессмысленно задавать вопрос, откуда приходят творческие идеи Рыб, поскольку они берут свое начало где-то глубоко внутри. Рыбы также чрезвычайно чувствительны, поэтому они могут предчувствовать, когда что-то произойдет, даже если никаких предзнаменований не было.
СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)
Скорпионы обладают очень высокой интуицией, в особенности во всем, что касается других людей и отношений между ними. Они могут запросто распознать ложь. Неважно, как искусно вы умеете лгать и заметать следы, Скорпион все равно узнает правду. Скорпионы очень осознанны и точно знают, откуда берутся их мотивы ко всему - они знают, что они делают, думают и почему происходит именно так. Вы не сможете обмануть Скорпиона, потому что даже они сами не могут себя одурачить.
ДЕВА (23 августа - 22 сентября)
Девы чрезвычайно настороженны и это объясняет то, почему у них мощная интуиция: они всегда боятся что-то упустить. Девы замечают каждую мелочь, происходящую вокруг них, особенно то, что никто больше не замечает и о чём никто не заботится. Девы не умеют фильтровать вещи, на которые обращают внимание и склонны чрезмерно анализировать практически все.