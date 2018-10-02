Счастливчики! Четыре знака Зодиака с самой развитой интуицией

РАК (21 июня - 22 июля)

Раки всегда прислушиваются к своей интуиции и для них важно полное осознание собственных эмоций и внутреннего голоса, при этом их отличает мощная эмпатия. Мало того, что Раки способны воспринимать эмоции своих близких, они бывают так же восприимчивы к чувствам совершенно незнакомых людей. Интуитивность Рака может быть причиной того, почему многие люди чувствуют себя комфортно, разговаривая с ними - они знают, что Рак понимает их, и нет необходимости объяснять это.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Люди с сильной интуицией склонны быть творческими, а Рыбы - один из самых творческих знаков Зодиака. И их вдохновение имеет именно интуитивную основу. Они просто следуют своей интуиции, сами не зная почему, и это приводит их к созданию или осознанию чего-то фантастического. Бессмысленно задавать вопрос, откуда приходят творческие идеи Рыб, поскольку они берут свое начало где-то глубоко внутри. Рыбы также чрезвычайно чувствительны, поэтому они могут предчувствовать, когда что-то произойдет, даже если никаких предзнаменований не было.

СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы обладают очень высокой интуицией, в особенности во всем, что касается других людей и отношений между ними. Они могут запросто распознать ложь. Неважно, как искусно вы умеете лгать и заметать следы, Скорпион все равно узнает правду. Скорпионы очень осознанны и точно знают, откуда берутся их мотивы ко всему - они знают, что они делают, думают и почему происходит именно так. Вы не сможете обмануть Скорпиона, потому что даже они сами не могут себя одурачить.

ДЕВА (23 августа - 22 сентября)