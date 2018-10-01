«Реву в номере уже час»: экс-солистка «Виа Гры» рассказала об унижении на «адском» корпоративе

Певица Анна Седокова на своей странице в Instagram рассказала своим подписчикам про худший концерт в её жизни.

«Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус», - сообщила Анна Седакова.

Это выступление состоялось в Сочи, но одном из корпоративов. Заказчики, по ее словам, лишь «ели шашлык» и смотрели на нее «как на клоуна», тот время как артистка тщательно готовилась и буквально из кожи вонь лезла, чтобы развеселить и угодить присутствовавшей публике.

Экс-солистка «ВиаГры» призналась, что мечтала стать таким большим артистом, «чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения».

«Но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Я в эту профессию пришла для того , чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя», - объяснила поклонникам певица свое разочарование выступлением.

«Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так и эдак и пошутила и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им ... на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни. <...> Вы простите меня, что сорвалась. Просто сложно сейчас, но я обещаю собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше никогда не оказаться в этом аду», - заключила Седокова.

Однако немало подписчиков не оценили страдания певицы по поводу ее «неблагодарной» работы.

«Господи, да кого Вы из себя строите. Скажите спасибо, что хоть кто-то позвал. Не в вашем случае можно выбирать», - написал aigul_anisovna23.