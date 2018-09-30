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  • Камбэк из 90-х! Ирина Шейк удивила поклонников слишком короткой юбкой

Камбэк из 90-х! Ирина Шейк удивила поклонников слишком короткой юбкой ФОТО!

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Model Irina Shayk

ФОТО: MIGUEL MEDINA / AFP

Модель произвела настоящий фурор на показе мод в Милане, где она представляла коллекцию Versace, пишет Лайф.

ФОТО: MIGUEL MEDINA / AFP

Российская супермодель Ирина Шейк стала изюминкой вечера в Милане, где дом Versace представлял новую коллекцию. Когда уроженка города Еманжелинска (Челябинской области) выходила на подиум, гости вытягивали шеи и начинали что-то активно обсуждать.

ФОТО: MIGUEL MEDINA / AFP

Впрочем, это неудивительно, ведь Ирина продемонстрировала, что она находится в прекрасной форме после рождения ребенка Бредли Куперу.

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

Позже, уже вне подиума, модель появилась на публике в ультракороткой юбке и леопардовых ботфортах. В соцсетях этот образ встретили с восторгом, отметив, что Шейк удалось "реанимировать 90-е..."

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

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