Камбэк из 90-х! Ирина Шейк удивила поклонников слишком короткой юбкой ФОТО!
30 сентября 2018, 16:19
Модель произвела настоящий фурор на показе мод в Милане, где она представляла коллекцию Versace, пишет Лайф.
Российская супермодель Ирина Шейк стала изюминкой вечера в Милане, где дом Versace представлял новую коллекцию. Когда уроженка города Еманжелинска (Челябинской области) выходила на подиум, гости вытягивали шеи и начинали что-то активно обсуждать.
Впрочем, это неудивительно, ведь Ирина продемонстрировала, что она находится в прекрасной форме после рождения ребенка Бредли Куперу.
Позже, уже вне подиума, модель появилась на публике в ультракороткой юбке и леопардовых ботфортах. В соцсетях этот образ встретили с восторгом, отметив, что Шейк удалось "реанимировать 90-е..."