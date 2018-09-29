Грядут перемены! Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2018 года

Астролог Василиса Володина оценила влияние звезд и составила прогноз для каждого знака Зодиака. Кого ждут трудности, кому необходимо рискнуть, а кому лучше проявить осторожность — узнайте из ежемесячного гороскопа.
Второй осенний месяц — чудесное время, чтобы завершить начатое, навести порядок в деловой и личной сфере. Грядут перемены, спровоцированные нахождением Меркурия и Солнца в созвездии Весов, а затем в созвездии Скорпиона. При этом Василиса Володина рекомендует ускорить перемены, начав преобразования, так как
в этом октябре будут легко даваться сложные дела, поиски компромиссных решений. Если верить небесной карте, предпринимать активные действия лучше в первой декаде месяца.
Овен
В период нахождения Солнца в Весах, с 1 по 22 октября, Овнам рекомендуется вспомнить о несбывшихся мечтах или планах, которые остались в прошлом. В октябре у представителей этого знака наступит крайне удачный период для того, чтобы воплотить их в жизнь.
Такая реализация «забытых» желаний и планов может сослужить хорошую службу и оказать положительное влияние на дальнейшую судьбу.
Однако пускаться во все тяжкие и отчаянно форсировать события — не лучшая политика, достаточно начать изменять свою жизнь с мелочей.
Один нюанс: в период с 22 по 31 октября, когда Солнце будет в знаке Скорпиона, Овнам важно воздержаться от командировок и поездок на дальнее расстояние. Возможны сложности в пути.
Телец
В октябре звезды обещают Тельцам довольно внезапный прирост дохода, заработанный без особых усилий, и приятные материальные сюрпризы. К сожалению, на личном фронте и в сексуальной жизни все куда менее радужно: чувство фальши, скука и рутина будут тяготить даже самых оптимистичных Тельцов, и виной тому — ретроградность Венеры. С 5 октября Венера, пребывающая в знаке Скорпиона, усугубит своим неоднозначным влиянием семейную жизнь Тельцов.
На этом фоне возможны разочарования в любимом человеке, постоянные скандалы и перепалки, проблемы сексуального плана и даже риск разрыва отношений.
Василиса Володина советует Тельцам, пребывающим в серьезных отношениях, не рубить с плеча и не стараться ничего менять: в ноябре и ситуация, и мироощущение Тельцов кардинально изменятся.
Близнецы
Настоящая дружба — самая лучшая вещь на свете, и у Близнецов в октябре будет возможность убедиться в ее прочности, так как помощь единомышленников им очень пригодится.
В чем будет выражаться помощь соратников и какими событиями будет вызвана необходимость этой помощи, зависит не от звезд, а от личной ситуации Близнецов.
Василиса Володина лишь утверждает, что помощь потребуется не материальная или финансовая, а эмоциональная. В период активной позиции Меркурия, пребывающего с 1 по 9 октября в Весах, а затем — с 10-го по 30-е — в Скорпионе, серьезных финансовых или связанных со здоровьем сложностей не предвидится. Напротив, месяц будет приятным, гармоничным и спокойным, особенно если Близнецы смогут сдержать вспышки ярости, которую, увы, будут часто испытывать.
Рак
Ракам рекомендуется отложить насущные дела: в начале месяца у них не будет ни одного важного дела, кроме заботы о своем здоровье. Именно в октябре у Раков появится возможность грамотной профилактикой и своевременными мерами предупредить проблемы с самочувствием и не допустить осложнения хронических заболеваний.
Также это благоприятное время для диеты, занятий гимнастикой и SPA-процедур: результаты непременно обрадуют.
Самым радостным моментом октября станет влияние умеренного Юпитера, находящегося в pнаке Скорпиона. Покровитель подарит гармоничный месяц, а также много пользы и удовольствий. К концу месяца специалисты Dailyhoro рекомендуют сократить расслабляющие процедуры и вернуться к привычной жизни. В последние десять дней работа потребует от Раков много активных и решительных действий, которые окупятся сполна.
Лев
Солнце в октябре подарит Львам возможность стать лучше. Если в личных и деловых отношениях представителей этого знака появилась неопределенность и проблемы, то в этом месяце все, скорее всего, разрешится само собой.
При неблагоприятном исходе, что не исключено, Львам не стоит сразу же искать утешение в новых романах, особенно в последнюю декаду октября.
В период с 23 по 31 октября Солнце будет ослаблено пребыванием в знаке Скорпиона, что вызовет неприятности на личном фронте. Новые знакомства в этот период окажутся еще более безнадежными, чем прошлые отношения, да и в целом текущее положение покровителя в эти дни будет мешать находить общий язык с новыми людьми. Зато в октябре ничто не помешает Львам обрести внутреннюю гармонию. Львы, у которых в сфере любви все стабильно, рискуют слегка затуманить это безоблачное положение своим эгоизмом и пренебрежительным отношением к близким.
Дева
Девам в октябре придется проявить доброту и сострадание, ведь звездная картина предвещает им некоторые проблемы в жизни близких.
Неприятные ситуации возможны у родных, друзей и даже домашних питомцев — и никто, кроме Дев, не поможет им вновь начать радоваться жизни.
Как правило, Девы — это лучшие в мире миротворцы и психологи. Но в октябре усиленный Марс в Водолее угрожает им непрерывными и частыми вспышками гнева. Под влиянием агрессивной планеты они могут начать сходить с ума от мыслей о том, что их никто не ценит, а лишь пользуется их добротой. В этом случае Василиса Володина советует контролировать эмоции.
Весы
Весам астролог рекомендует остерегаться любых перемен: при ретроградной Венере форсировать события опасно.
Представителям этого знака лучше начать работать над собой, не заводить новых знакомств, не общаться с посторонними и никому не доверять свои тайны.
Поездки, переезды, смену работы и новые проекты по возможности лучше перенести на ноябрь. В октябре куда разумнее держаться знакомых берегов, причем во всех сферах. И еще одно предупреждение: ложь, даже во благо, негативно отразится на жизни. В этом месяце любая, даже самая незначительная сокрытая мелочь может обернуться бумерангом и разрушить жизнь.
Скорпион
Представители многих знаков Зодиака получают удовольствие от размеренного спокойствия или, скажем проще, рутины. Скорпионы же к их числу не относятся, поэтому им второй осенний месяц может показаться утомительным и скучным.
Рутина в виде привычных, совершаемых на автомате задач, одних и тех же людей, сплетен и бесконечной работы начнет раздражать.
Даже нахождение Меркурия с 10 по 30 октября и Солнца с 23 по 31 октября в их знаке не скрасит ближайшие недели Скорпионов, а общение с приятными людьми будет только нервировать. Но Василиса Володина советует помнить о том, что затишье всегда бывает перед бурей. И конец октября с большой вероятностью ознаменуется кардинальными переменами и резкими поворотами судьбы, которым Скорпионы, скорее всего, обрадуются.
Стрелец
В астрологии есть такое понятие, как «привычный перелом». Этот привычный перелом происходит в судьбе, когда человеку стабильно не везет в чем-то одном. К примеру, он всегда теряет вещи или то и дело вступает в токсичные отношения. Так вот, в октябре 2018 года Стрельцов ждет хит-парад привычных переломов.
Это неплохо для тех представителей этого знака, которые научились минимизировать их последствия и выносить из ошибок пользу.
Переломные моменты будут напоминать что-то вроде приятного дежавю, особенно в сфере любви. Октябрь, который пройдет под надзором умеренного и стабильного Юпитера в Скорпионе, обещает возвращение в жизнь событий и людей, которых Стрельцы решительно вычеркнули оттуда, но слишком поздно одумались.
Козерог
Взаимные уступки, готовность быть гибким и лояльным помогут Козерогам достичь успеха в октябре. Стабильное, но резкое влияние Сатурна в их знаке потребует сохранять мир и гармонию в отношениях, на работе и в коллективе. Неприятная новость заключается в том, что постоянно уступать и быть гибкими Козерогам будет нелегко и даже утомительно.
В целом представители этого знака любят быть нужными, их можно назвать конформистами, но
в октябре влияние Сатурна наделит их стремлением, скорее, к бунту, чем к мирному сожительству. Едкая критика станет верной спутницей Козерогов.
Что удивительно, как бы ни контролировали эмоции Козероги, как бы ни сдерживали нотки сарказма и цинизма, результат будет примерно один: несколько недель конфликтов и споров, после чего все сойдет на нет и в душе и жизни вновь воцарится покой.
Водолей
В этом месяце, согласно наблюдениям Василисы Володиной, Водолеям нужно попробовать что-то новое. Весь месяц Марс будет пребывать в их знаке.
Покровитель одарит Водолеев повышенной творческой энергией, усилит интеллектуальные способности и позволит максимально быстро впитывать новую информацию.
Причина этого кроется не только в поведении Марса, но и в его разнообразных аспектах с другими планетами. Правда, в октябре Водолеи внезапно станут более раздражительными и импульсивными. А еще желательно внимательно следить за своими деньгами и ценными вещами: согласно гороскопу, они могут стать жертвой мошенников.
Рыбы
Если верить астрологу, в этом месяце у Рыб ожидается резкая смена полярности покровителя: Венера 5 октября начнет ретроградное движение.
Ее нахождение в знаке Скорпиона не прибавит Рыбам воодушевления, а напротив, лишит притока энергии и жизненных сил, которые придется восполнять самостоятельно.
С другой стороны, будут и хорошие новости. С момента переходы Венеры в ретро-фазу у Рыб усилится интуиция, поэтому они смогут легко делать правильный выбор из множества вариантов.
Для многих представителей зодиакального круга октябрь станет сложным месяцем. Но стоит помнить, что мир не бывает идеальным, и порой нам необходимо погрузиться в проблемы, чтобы начать новую жизнь. Так будет и в октябре. Василиса Володина рекомендует не падать духом и стараться получать как можно больше позитивных эмоций.