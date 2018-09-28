Скорее читайте! Бомбический совет всем на выходные, 29-30 сентября

В эти выходные очень желательно сделать прорыв, "разрулить" или отпустить некую ситуацию, разобраться в которой не доходили руки или не было желания. На ближайшие дни сделайте вашим девизом фразу "Долой саботаж!"
"Поддержкой и мотивацией послужит знание: когда вы распрощаетесь с какой-то проблемой или отпустите напряженную ситуацию, у вас буквально спадет гора с плеч, и вы получите массу энергии, которую можете направить в нужное русло или просто насладиться образовавшейся легкостью. Во многих случаях для успешного разрешения дела надо будет перестать напрягаться, и тогда ситуация покажется намного проще. От кого-то может потребоваться принять непростое решение. Когда человек его примет, ему в буквальном смысле станет легче жить", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Особенно актуальным этот совет будет в семейных делах, а также в вопросах, касающихся детей. Кроме того, в фокусе может оказаться нечто, затрагивающее вопросы недвижимости. При этом вполне возможно, что задача, требующая решения, будет лежать в совершенно другой сфере. Но после ее разрешения энергия может быть с успехом направлена в какую-то из перечисленных сфер.