Скорее читайте! Бомбический совет всем на выходные, 29-30 сентября

"Поддержкой и мотивацией послужит знание: когда вы распрощаетесь с какой-то проблемой или отпустите напряженную ситуацию, у вас буквально спадет гора с плеч, и вы получите массу энергии, которую можете направить в нужное русло или просто насладиться образовавшейся легкостью. Во многих случаях для успешного разрешения дела надо будет перестать напрягаться, и тогда ситуация покажется намного проще. От кого-то может потребоваться принять непростое решение. Когда человек его примет, ему в буквальном смысле станет легче жить", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.