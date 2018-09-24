Пн, 24.09.2018
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  • Премьера! Рэпер Em снял очень эмоциональный клип, героиню которого искали всей Эстонией

Премьера! Рэпер Em снял очень эмоциональный клип, героиню которого искали всей Эстонией Смотрите первыми!

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ФОТО: Кадры из клипа

В мае таллиннский рэпер Em при поддержке портала Limon объявил кастинг девушки, которая должна была стать героиней его нового видеоклипа. Клич был брошен по всей нашей стране.

Ну вот мы и дождались! Премьера клипа рэпера Em на песню «Водопад» состоялась сегодня, 24 сентября, в 12:00. Главной героиней новой музыкальной истории, которая была снята в Таллинне, стала Анастасия из Кивиыли.

Клип получился очень эмоциональным и драматическим! Смотрите первыми и делитесь c нами своими комментариями!

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