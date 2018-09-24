Премьера! Рэпер Em снял очень эмоциональный клип, героиню которого искали всей Эстонией Смотрите первыми!
24 сентября 2018, 11:59
В мае таллиннский рэпер Em при поддержке портала Limon объявил кастинг девушки, которая должна была стать героиней его нового видеоклипа. Клич был брошен по всей нашей стране.
Ну вот мы и дождались! Премьера клипа рэпера Em на песню «Водопад» состоялась сегодня, 24 сентября, в 12:00. Главной героиней новой музыкальной истории, которая была снята в Таллинне, стала Анастасия из Кивиыли.
Клип получился очень эмоциональным и драматическим! Смотрите первыми и делитесь c нами своими комментариями!