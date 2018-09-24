Главная загадка дня: найдите Эдгара Гергеля на трех фото и выиграйте достойный приз!

Эдгар Гергель прятался от фотографа Limon.ee весь вечер. Мы подготовили для вас три снимка. Удастся ли вам найти на всех фотографиях Эдгара?

Пришлите письмо с ответами на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма напишите слово ЗАГАДКА. А в тексте помимо ответов укажите ваше имя и номер телефона. Среди всех, кто правильно ответит, будет разыгран классный приз. Ответы можно писать и текстом, и обводить Эдгара кружком на фото. Розыгрыш состоится 27 сентября, с победителем свяжемся лично.