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  • Главная загадка дня: найдите Эдгара Гергеля на трех фото и выиграйте достойный приз!

Главная загадка дня: найдите Эдгара Гергеля на трех фото и выиграйте достойный приз!

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Festival Station Narva, 2. päev, 22.09.2018, Foto: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Главред Limon.ee Эдгар Гергель сегодня вместе со своими коллегами Светой Карабут и Константином Седневым возвращаются в Таллинн после почти четырех дней в Нарве. Мы гуляли на фестивале Station Narva в Кренгольмской мануфактуре. Там такая большая площадь, что можно легко заблудиться или спрятаться.

Эдгар Гергель прятался от фотографа Limon.ee весь вечер. Мы подготовили для вас три снимка. Удастся ли вам найти на всех фотографиях Эдгара? 

Фото номер 1

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Фото номер 2

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Фото номер 3

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Пришлите письмо с ответами на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма напишите слово ЗАГАДКА. А в тексте помимо ответов укажите ваше имя и номер телефона. Среди всех, кто правильно ответит, будет разыгран классный приз. Ответы можно писать и текстом, и обводить Эдгара кружком на фото. Розыгрыш состоится 27 сентября, с победителем свяжемся лично. 

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