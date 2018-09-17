Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 17 сентября

Более сложная ситуация складывается в профессиональной сфере: приходится пересматривать приоритеты, браться за новые дела, порой весьма сложные и утомительные. Будьте готовы к критике руководства. Финансовая картина благоприятна, возможны небольшие денежные поступления.

Весы

Прекрасный день для увеселительных поездок и командировок, а также посещения корпоративных мероприятий. Состояние профессиональных дел тоже будет радовать, а в случае трудностей вы наверняка сможете получить поддержку сильных мира сего. Осторожнее с финансами: сегодня нежелательно делать крупные инвестиции и покупки.

Атмосфера в семье напряженная, возможны споры со старшими родственниками; наиболее серьезные разногласия вызовет ваш образ жизни. Любимый человек, напротив, проявит понимание и участие, найдет способ порадовать вас приятным сюрпризом. Жизненный потенциал несколько снижен, есть опасность переутомления.

Скорпион

День довольно неудачный, связанный с получением неприятных известий, а также раскрытием ваших секретов. Возможно появление информации, которая нанесет удар по вашей репутации. Недоброжелатели весьма изобретательны, союзники же не торопятся протянуть вам руку помощи. В этот день нежелательно подписывать договора о сотрудничестве, брать на себя какие-либо обязательства.

К сожалению, и в личной сфере влияние негативных тенденций дает о себе знать. Напряженность присутствует и в дружеских, и в романтических отношениях, заставляя вас вспоминать о старых обидах, неприятных событиях прошлого. Постарайтесь отвлечься; лучший способ борьбы с хандрой – визит в спортивный зал.

Стрелец

Несмотря на некоторое снижение жизненного потенциала, Стрельцы хорошо проведут этот день. Настроение будет переменчивым, но это не помешает достичь поставленных целей как в деловой, так и в личной сфере. Появляется шанс положить конец давним спорам и разногласиям, продвинуться в решении важных для вас вопросов. Очень удачным будет день для тех, кто начинает учебу или приступает к выполнению новых обязанностей.

Новые знакомства будут многообещающими, романтические свидания – приятными. Стрельцы могут рассчитывать на понимание и поддержку старших родственников. Единственное, что внушает беспокойство – это состояние финансовых дел. Стоит быть экономнее.

Козерог

Звезды подготовили Козерогам немало испытаний, но, увы, не позаботились о том, чтобы наделить представителей данного знака достаточными силами для преодоления препятствий. Другими словами, день обещает быть нелегким. Лучше всего он подходит для продолжения работы над долгосрочными проектами; не торопитесь получить результат, просто наилучшим образом выполняйте все, что необходимо – именно такой подход позволит избежать неприятностей.

В личных отношениях происходят перемены, которые вам не очень по душе, но остановить процесс уже не возможно. Придется приспосабливаться – если, конечно, вы дорожите отношениями и хотите их сохранить.

Водолей

С точки зрения работы день сложный, напряженный. Откладывается решение многих важных вопросов, возникает необходимость вести неприятные переговоры с руководством и представителями государственных инстанций. Возможен пересмотр условий сотрудничества с партнерами, что в отдаленной перспективе приведет к ухудшению вашего финансового положения.

В личной жизни картина складывается более благоприятная, можно говорить о переменах к лучшему. Возможны встречи со старыми знакомыми, появляется шанс восстановить отношения, прерванные из-за недоразумения или глупой ссоры. Вера в свои силы и оптимизм будут вам хорошими помощниками.

Рыбы

Рыбы могут рассчитывать на улучшение финансового положения, удачные сделки и получение выгодных предложений о сотрудничестве. Возможно благополучное завершение важных для вас дел, решение вопросов, от которых зависит ваше дальнейшее продвижение по служебной лестнице. Рассчитывать на поддержку руководства могут те, кто предлагает новые идеи.