Женщины этих пяти знаков Зодиака всегда добиваются своего! Это про вас?

Будучи сильной, целеустремлённой и напористой дамой, она всегда знает, чего хочет и как этого лучше всего добиться. Всем остальным остаётся лишь завидовать!

Вот эти знаки:

1. Козерог

Знаменитая представительница: Ирина Шейк.

ФОТО: Sipa USA / Stephen Smith/Sipa USA

Козерог — это женщина изящных манер, красивая, с каждым годом становящаяся ещё свежее и привлекательнее, любящая комплименты и страдающая, если её оценивают не по достоинству.

Последнее касается не только внешности, но и деловых качеств. Дело в том, что Козерог-женщина стремится занять довольно высокое положение. Она ценит тех, кто достиг успеха и пользуется уважением, и сама стремится быть в числе таких людей.

Это основательная и практичная женщина, которая ценит свою независимость, ведь только в ней она видит надёжное будущее. Её карьеристские побуждения исходят именно из стремления создать себе фундамент. И это ей удаётся! Добиться успеха — цель жизни Козерога-женщины, и идёт она к ней последовательно и неуклонно.

2. Овен

Знаменитая представительница: Эмма Уотсон.

ФОТО: PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA

Овен — это деловая, очень активная женщина. Её голос слышен отовсюду: она что-то говорит, требует, высказывает, о чём-то спорит. Её не застанешь в раздумьях: она всё время в движении, в порыве.

Женщина-Овен — умная, самостоятельная, в ней немало тщеславия и самомнения. Не в её правилах ждать, когда ей что-либо предложат — помощь ли, работу ли, сердце ли. Она сама себя обеспечивает, сама за собой ухаживает и не допускает ничьих услуг.

Она никогда не жалуется на женскую долю, на усталость и переутомление, не льёт слёз. Она никому не доверяет делать то, что может сделать сама, считая, что у неё всё выйдет лучше и быстрее. Поэтому с энтузиазмом берётся за любое дело, веря только в свою силу и энергию.

3. Водолей

Знаменитая представительница: Шакира.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Женщина-Водолей всегда работает на совесть. Во время работы за ней приятно наблюдать. Она всё умеет делать своими руками, но не переносит строгую дисциплину.

Это независимая натура: она поступает так, как считает нужным. Но все её действия подчинены здравому смыслу. Она видит конечную цель, к которой идёт только ей известным путём.

Женщина, рождённая под знаком Водолея, наделена удивительным свойством — умением вести разговор на разных уровнях. С ней всегда приятно дискутировать. Она никогда не пытается навязывать своё мнение и так же не терпит этого со стороны других. Для тех, кто пытается её подавить, она становится недоступной.

4. Лев

Знаменитая представительница: Дженнифер Лопес.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Львица — королева среди женщин. Она окружена поклонниками, привлекательна и манит своей великолепной внешностью: она грациозна, изящна, красива, горда. В ней ничего нет от манерности и вульгарности.

Женщина-Лев остроумна, интеллектуальна, умеет вести интересную живую беседу на любую тему — от светских разговоров до сплетен. Весь этот букет положительных качеств наделяет её уникальной харизмой, благодаря которой Львица достигает головокружительных высот.

Женщины этого знака часто становятся знаменитостями и находят себя в творческих профессиях. Больше всего Львиц вы найдёте в Голливуде, на подиумах, в галереях мирового уровня. Самое ценное, что к таланту и амбициозности у них прилагаются незаурядные организаторские способности.

5. Скорпион

Знаменитая представительница: Джулия Робертс.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

У женщины-Скорпиона обычно сильный, мужественный характер и склад ума. Всё, что она делает, она делает решительно, смело, напористо и страстно. Она наполнена жизненными силами, ей всё время надо их выплёскивать, находя им применение.

Она бесстрашно бросается в авантюры и опасные мероприятия и путешествия, где её поджидают всевозможные жизненные испытания. В итоге ей приходится прочувствовать на себе немало ударов судьбы, однако это только делает её сильнее.

Это очень стойкая женщина: у неё такой запас физических и духовных сил, что её практически невозможно сломить. Если же это происходит, она быстро оправляется и поднимается, не теряя при этом духа и не угасая. В ней кипит множество желаний, ей нужны постоянные чувственные ощущения.