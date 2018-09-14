В летящем платье: новый идеальный образ 70-летней Мэй Маск восхитил Сеть ФОТО!
14 сентября 2018, 10:38
Элегантная Мэй Маск посетила вечеринку журнала Vanity Fair.
Мэй Маск, которая не так давно пришла на вечеринку мужского журнала GQ в элегантном сине-бордовом платье, была замечена на мероприятии еще одного глянцевого издания Vanity Fair. Выглядела модель, диетолог и мать изобретателя Илона Маска просто потрясающе.
По такому случаю 70-летняя знаменитость надела длинное вечернее платье цвета фуксии с разрезом, который позволил эффектно оголить ноги перед фотографами. А дополнила образ серебристыми босоножками на каблуке и таким же клатчем.