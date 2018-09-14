Пт, 14.09.2018
«Приду сюда в понедельник...»: на таллиннском пляже появилось странное объявление СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • В летящем платье: новый идеальный образ 70-летней Мэй Маск восхитил Сеть

В летящем платье: новый идеальный образ 70-летней Мэй Маск восхитил Сеть ФОТО!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 12: Maye Musk

ФОТО: Jared Siskin / AFP

Элегантная Мэй Маск посетила вечеринку журнала Vanity Fair.

Мэй Маск, которая не так давно пришла на вечеринку мужского журнала GQ в элегантном сине-бордовом платье, была замечена на мероприятии еще одного глянцевого издания Vanity Fair. Выглядела модель, диетолог и мать изобретателя Илона Маска просто потрясающе.

ФОТО: Ben Gabbe / AFP

По такому случаю 70-летняя знаменитость надела длинное вечернее платье цвета фуксии с разрезом, который позволил эффектно оголить ноги перед фотографами. А дополнила образ серебристыми босоножками на каблуке и таким же клатчем.

ФОТО: Jared Siskin / AFP

Читать также

Актуально

НАВЕРХ