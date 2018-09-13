Фото: сморщившийся Билан рассекретил красавца-отца

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан сообщил, что приехал к родителям, и те одарили его свежайшими овощами и ягодами. В Stories певец показал многочисленным подписчикам малину и ежевику, перец, кабачки и помидоры. А еще артист выложил фотографию, на которой запечатлен с отцом.

Многие обратили внимание на выражение лица Димы Билана. "А ты чего сморщился?", "А почему такой испуганный взгляд? Где улыбка?", "Димон, что с твоим лицом?" – поинтересовались пользователи Сети.