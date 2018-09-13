Чт, 13.09.2018
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  • Фото: сморщившийся Билан рассекретил красавца-отца

Фото: сморщившийся Билан рассекретил красавца-отца

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Дима Билан

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Дима Билан навестил родителей. Популярный исполнитель показал трогательное семейное фото, и фанаты заключили, что отец Димы весьма привлекателен, пишет Dni.ru.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан сообщил, что приехал к родителям, и те одарили его свежайшими овощами и ягодами. В Stories певец показал многочисленным подписчикам малину и ежевику, перец, кабачки и помидоры. А еще артист выложил фотографию, на которой запечатлен с отцом.

Многие обратили внимание на выражение лица Димы Билана. "А ты чего сморщился?", "А почему такой испуганный взгляд? Где улыбка?", "Димон, что с твоим лицом?" – поинтересовались пользователи Сети.

Ранее артист рассказал, что перенес затяжную депрессию, после которой обострились соматические болезни. Так, он был вынужден отменять концерты и отказаться от участия в крупных музыкальных мероприятиях. "Я тут даже болел, чуть не слег с воспалением легких, но вовремя обратился в больницу. Кроме того, я пережил серьезные душевные проблемы, сильную депрессию, из которой сейчас выхожу", – заявил исполнитель.

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