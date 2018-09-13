Вот что происходит на самом деле, когда вы хрустите суставами

Но что происходит с суставами, когда вы ими хрустите? Неужто вы действительно обрекаете себя на старческий артрит, как и предупреждала вас мама?

По данным Harvard Health Publishing, хрустение костями никак не повышает вероятность артрита, сообщает Unilad.

Это утверждение основано на нескольких исследованиях, в которых сравнивалась заболеваемость артритом между любителями и нелюбителями похрустеть костяшками.

Один учёный даже изучил сам себя: он регулярно хрустел костяшками левой руки, а правую не трогал. У него хватило упорства продолжать этот эксперимент шесть десятилетий подряд, но никаких особых признаков артрита в «хрусткой» руке не проявилось.

Вот что пишет Harvard Health Publishing:

«Характерный хруст в костяшках пальцев вызван пузырьками, лопающимися в синовиальной жидкости, которая нужна для смазки суставов. Пузырьки лопаются, когда вы растягиваете кости в стороны — либо вытягивая пальцы, либо загибая их назад, что создаёт отрицательное давление. Авторы одного исследования сравнили резкий выброс энергии колебаний при хрусте суставов с “силами, ответственными за разрушение гидравлических пропеллеров и гребных винтов”».

Но несмотря на то, что риск артрита не повышается, хрустеть суставами день напролёт — все равно не очень хорошая идея. Хотя бы потому, что отпугнёт от вас всех друзей и знакомых.

А ещё ряд исследований показывают, что хроническая привычка хрустеть костяшками может привести к опуханию кистей и ослаблению захвата.

Кроме того, известно как минимум два случая, когда это приводило к травмам. Лучше уж купите себе спиннер или мячик-антистресс.