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«Колхоз и безвкусица»: Бузову раскритиковали за выбор наряда

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Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Звезды российской эстрады с их миллионными состояниями могли бы позволить себе лучших стилистов, пишет Fabiosa.

Несмотря на это, многие предпочитают подбирать гардероб самостоятельно. Не удивительно, что иногда они попадают впросак и вместо сногсшибательного образа демонстрируют полную безвкусицу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ольга обладает неплохой фигурой и в большинстве нарядов выглядят отлично.

Но иногда Ольга все же допускает модные провалы, которые никогда не остаются незамеченными.

Пользователи соцсетей принимаются наперебой критиковать выбор гардероба артистки, как будто бы соревнуясь в том, кто напишет наиболее обидный и едкий комментарий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Недавно Бузова поделилась в своем микроблоге очередным фото. В кадре она позирует на фоне Москвы-реки, одетая в атласную белую майку и юбку изумрудного цвета. Образ дополнили бежевые туфли лодочки, маленькая красная сумка на золотой цепи и огромные серьги-кольца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники раскритиковали Бузову прежде всего за неудачное сочетание цветов. Такой выбор наряда они назвали безвкусным и «колхозным».

Ну это же полная безвкусица, столько денег а одеваешься как колхозница!

Колхоз и безвкусица

Ты ее будто из бабушкиного шкафа достала, верни старушке назад и найми стилиста.

Больше всего негатива досталось юбке... В то же время многим поклонникам образ певицы очень понравился, и они осыпали ее комплиментами.

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