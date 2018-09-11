«Колхоз и безвкусица»: Бузову раскритиковали за выбор наряда

Звезды российской эстрады с их миллионными состояниями могли бы позволить себе лучших стилистов, пишет Fabiosa.
Несмотря на это, многие предпочитают подбирать гардероб самостоятельно. Не удивительно, что иногда они попадают впросак и вместо сногсшибательного образа демонстрируют полную безвкусицу.
Ольга обладает неплохой фигурой и в большинстве нарядов выглядят отлично.
Но иногда Ольга все же допускает модные провалы, которые никогда не остаются незамеченными.
Пользователи соцсетей принимаются наперебой критиковать выбор гардероба артистки, как будто бы соревнуясь в том, кто напишет наиболее обидный и едкий комментарий.
Недавно Бузова поделилась в своем микроблоге очередным фото. В кадре она позирует на фоне Москвы-реки, одетая в атласную белую майку и юбку изумрудного цвета. Образ дополнили бежевые туфли лодочки, маленькая красная сумка на золотой цепи и огромные серьги-кольца.
Поклонники раскритиковали Бузову прежде всего за неудачное сочетание цветов. Такой выбор наряда они назвали безвкусным и «колхозным».
Ну это же полная безвкусица, столько денег а одеваешься как колхозница!
Колхоз и безвкусица
Ты ее будто из бабушкиного шкафа достала, верни старушке назад и найми стилиста.
Больше всего негатива досталось юбке... В то же время многим поклонникам образ певицы очень понравился, и они осыпали ее комплиментами.