Ким Кардашян в маленьком бикини поставила Сеть на уши
11 сентября 2018, 11:34
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая отдыхает с семьей в Малибу, выложила несколько пляжных фотографий. И судя по одному из снимков, девушку несколько утомило навязчивое внимание к ее персоне, передает Лайф.
На всех фото Ким позирует в салатовом купальнике, который мало что скрывает.
Кроме того, Ким решила передать привет поклонникам очень оригинальным способом — показав в камеру неприличный жест с двух рук. Что хотела сказать звезда этой фотографией, непонятно — возможно, ее просто всё достало.
Впрочем, подписчики не обиделись и поставили снимку больше двух с половиной миллионов лайков. Похоже, от своей любимицы они могут стерпеть все.