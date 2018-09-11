Вт, 11.09.2018
Галерея: смотрите, как отважно эстонские красотки соревнуются за звание самой-самой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Ким Кардашян в маленьком бикини поставила Сеть на уши

Ким Кардашян в маленьком бикини поставила Сеть на уши

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Kim Kardashian

ФОТО: Instagram / Instagram

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая отдыхает с семьей в Малибу, выложила несколько пляжных фотографий. И судя по одному из снимков, девушку несколько утомило навязчивое внимание к ее персоне, передает Лайф.

На всех фото Ким позирует в салатовом купальнике, который мало что скрывает.

ФОТО: Instagram / Instagram

Кроме того, Ким решила передать привет поклонникам очень оригинальным способом — показав в камеру неприличный жест с двух рук. Что хотела сказать звезда этой фотографией, непонятно — возможно, ее просто всё достало.

ФОТО: Instagram / Instagram

Впрочем, подписчики не обиделись и поставили снимку больше двух с половиной миллионов лайков. Похоже, от своей любимицы они могут стерпеть все.

ФОТО: Instagram / Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ