Ким Кардашян в маленьком бикини поставила Сеть на уши

На всех фото Ким позирует в салатовом купальнике, который мало что скрывает.

ФОТО: Instagram / Instagram

Кроме того, Ким решила передать привет поклонникам очень оригинальным способом — показав в камеру неприличный жест с двух рук. Что хотела сказать звезда этой фотографией, непонятно — возможно, ее просто всё достало.

ФОТО: Instagram / Instagram

Впрочем, подписчики не обиделись и поставили снимку больше двух с половиной миллионов лайков. Похоже, от своей любимицы они могут стерпеть все.