Казус на вечеринке: Шнуров вышел в свет с новой подругой

Недавно Шнуров появился на премии "GQ Человек года – 2018", где прошелся по красной дорожке с девушкой в красном платье и с длинными светлыми волосами. Общественность растерялась: действительно ли это новая избранница исполнителя или очередная провокация?

"Ленинградец" вдаваться в подробности не стал, передает Пятый канал. Фронтмен рок-группы добавил масла в огонь, сделав вид, что забыл имя девушки. На вопросы журналистов он ответил "мы пойдем", и поспешил удалиться с новой пассией.

Поклонники "Ленинграда" оценили загадочную спутницу Сергея, пишет Ura.ru. Многие выразили мнение, что она шатается, будто пьяная. Некоторых смутил возраст: мол, в дочери годится.

ФОТО: Life.ru

Стоит отметить, что дива пришлась по вкусу далеко не всем, сообщает Life.ru. "Матильда лучше!" – резюмировали некоторые фанаты. Звездной паре, по всей видимости, на мнение окружающих плевать с высокой колокольни.

Напомним, что после развода с Матильдой Сергей пустился во все тяжкие. Сообщалось, что он стал менять возлюбленных как перчатки.