Сб, 8.09.2018
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  • Как так!? Абсолютно гладкое лицо Альбины Джанабаевой удивило поклонников

Как так!? Абсолютно гладкое лицо Альбины Джанабаевой удивило поклонников

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Альбина Джанабаева

ФОТО: Instagram

Селфи, которое опубликовала в своем блоге Альбина Джанабаева вчера вечером, вызвало оживленные дискуссии, пишет Passion. «Объезжаем пробки. В вашем городе тоже не проехать в пятницу?», — подписала снимок артистка.

«Не себя не похожа, сразу не узнала... Мейк ап, срочно.... хоть чуть, чуть...», — удивляются подписчики блога Альбины, сетуя на повсеместное использование звездами фотошопа. «Если Вы не знаете, сейчас на смартфонах почти везде когда делаешь сэлфи, телефон сам редактирует фото и сглаживает как бы кожу, как Вы говорите. Ни пор ничего не видно при этом», «Мой телефон изначально фотографируя (на переднюю камеру) уже редактирует фото автоматически. Это не программа - , камера такая. Чего вы нападаете? Неужели вы не женщины и не понимаете? Клухи какие-то, честное слово», — спорят поклонники.

«Какая красивая Альбина», «Без макияжа лучше», «Альбина красива одинаково и без макияжа и при нем», «Обыкновенная внешность, а как преподносят. Всем так надо», — обсуждают фолловеры внешность певицы.

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