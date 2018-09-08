Как так!? Абсолютно гладкое лицо Альбины Джанабаевой удивило поклонников

«Не себя не похожа, сразу не узнала... Мейк ап, срочно.... хоть чуть, чуть...», — удивляются подписчики блога Альбины, сетуя на повсеместное использование звездами фотошопа. «Если Вы не знаете, сейчас на смартфонах почти везде когда делаешь сэлфи, телефон сам редактирует фото и сглаживает как бы кожу, как Вы говорите. Ни пор ничего не видно при этом», «Мой телефон изначально фотографируя (на переднюю камеру) уже редактирует фото автоматически. Это не программа - , камера такая. Чего вы нападаете? Неужели вы не женщины и не понимаете? Клухи какие-то, честное слово», — спорят поклонники.